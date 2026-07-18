Sami Pajari on turvallisessa johdossa Viron MM-rallissa lauantain ajopäivän päätteeksi. Uran avausvoitto on tuloillaan.
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Viron MM-ralli 16.–19.7.
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Toyota-kuski Pajari jatkoi pohja-aikojen tehtailua myös lauantaina. Hän teki ratkaisevan tuntuisen eron lähimpään haastajaan, tiimikaveriinsa Oliver Solbergiin erityisesti erikoiskokeilla 12–14 huoltotauon jälkeen.
Sami Pajari selviää säikähdyksellä – takarengas kopsahti kiveen 14. erikoiskokeella.
Pajarin johtoasema on 25 sekuntia Solbergiin. Kolmantena on Hyundain Adrien Fourmaux.
Sunnuntaina ajetaan reilun 24 kilometrin mittainen Käärikun erikoiskoe kahteen otteeseen.
– Tämä oli hyvä päivä. Tämä ei ole koskaan helppoa, mutta johtoasema on tullut mukavalla ajolla. Huomenna on vielä jonkin verran kilometrejä jäljellä, Pajari kommentoi maalissa ja jatkoi tekemästään huomiosta.
– Eräällä siirtymällä oli fani, jolla oli todella hieno kannustuskyltti. Siinä luki: "Sami, älä kuuntele Markoa, laita kaasu pohjaan".
Pajarin kartturina toimii Marko Salminen.
Jos Pajari voittaa, se on hänen uransa ensimmäinen ykkössija MM-rallissa.
Lappi "täysin hukassa"
1:36Esapekka Lappi täysin neuvoton Viron MM-rallissa: "Miksi auto ei reagoi?"
Pääluokan toinen suomalaiskuski, Hyundain Esapekka Lappi on ollut vaikeuksissa kaksi päivää.
– Olen täysin hukassa. Ajaminen tuntuu tavallaan hyvältä, mutta hyvä aika ei tule. Emme ymmärrä miksi. Yleensä löydän hyvän vauhdin rallin aikana, mutta nyt en pysty. Ehkä olen jo liian vanha, Lappi purki tuntojaan ajopäivän jälkeen.