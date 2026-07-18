Pajari koki pienoisen säikähdyksen 14. pätkällä , kun hän kolautti autonsa oikean takakulman kiveen, mutta selvisi ilman vaurioita.

Toyota-kuski Pajari jatkoi pohja-aikojen tehtailua myös lauantaina. Hän teki ratkaisevan tuntuisen eron lähimpään haastajaan, tiimikaveriinsa Oliver Solbergiin erityisesti erikoiskokeilla 12–14 huoltotauon jälkeen.

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Sami Pajari pelasi kovaa rengaspeliä: "Ei mennyt hassummin" – MM-ralliuran avausvoitto lähellä.

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Sami Pajari selviää säikähdyksellä – takarengas kopsahti kiveen 14. erikoiskokeella.

– Tämä oli hyvä päivä. Tämä ei ole koskaan helppoa, mutta johtoasema on tullut mukavalla ajolla. Huomenna on vielä jonkin verran kilometrejä jäljellä, Pajari kommentoi maalissa ja jatkoi tekemästään huomiosta.

Lappi "täysin hukassa"

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– Olen täysin hukassa. Ajaminen tuntuu tavallaan hyvältä, mutta hyvä aika ei tule. Emme ymmärrä miksi. Yleensä löydän hyvän vauhdin rallin aikana, mutta nyt en pysty. Ehkä olen jo liian vanha, Lappi purki tuntojaan ajopäivän jälkeen.