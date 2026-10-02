STT sai JSN:ltä langettavan päätöksen Tytti Tuppuraiseen liittyvästä uutisoinnista.
Julkisen sanan neuvoston (JSN) mukaan STT:n olisi pitänyt tarkistaa huolellisemmin väite SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen avustajien sairauslomista ennen Tuppuraisen johtamistyyliä koskevan jutun julkaisua.
JSN antoi tästä STT:lle langettavan päätöksen. Muilta osin JSN katsoo, että STT:n juttu oli hyvän journalistisen tavan mukainen.
STT kertoi tammikuussa osana laajempaa Tuppuraisen johtamista käsittelevää uutista, että tämän avustajat olisivat vaihtuneet usein ja sairauslomat olisivat lisääntyneet. Tämä väite osoittautui virheelliseksi ja STT oikaisi sen myöhemmin.