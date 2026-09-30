STT saattaa lopettaa toimintansa.
Suomalaisen tietotoimisto STT:n nykymuotoinen liiketoiminta saattaa päättyä maaliskuussa, STT kertoo.
STT on aloittanut muutosneuvottelut, jotka koskevat lähes koko STT:n henkilöstöä eli 95 työntekijää, joista 68 työskentelee teksti- tai kuvatoimituksessa.
Enimmillään uudelleenjärjestely voi johtaa 95 työtehtävän päättymiseen.
– Taustalla ovat uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus sekä se, ettei vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ole löytynyt riittävän laajaa omistajapohjaa, STT tiedottaa.
STT uudistui vuodenvaihteessa 2025–2026, jolloin Sanoman uutismediat lopettivat STT:n palveluiden käyttämisen.
– Sopeuttamistavoitteisiin ei kuitenkaan käytännössä päästy, kulut ovat edelleen tuloja suuremmat, sanoo STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen.
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"Tahtotilaa ei löytynyt"
Toinen syy muutosneuvotteluille on, että omistaja- tai asiakaskunnasta ei ole löytynyt halukkaita toimijoita STT:n liiketoiminnan kehittämiseen kestävälle pohjalle.
– STT:n uutistoimistoliiketoiminnan kääntäminen vaatisi pitkäjänteistä kehitystyötä ja siihen sitoutuneita omistajia. Tällaista tahtotilaa ei valitettavasti ole löytynyt, sanoo STT:n hallituksen puheenjohtaja tiedotteessa.