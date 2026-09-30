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Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

– STT:n uutistoimistoliiketoiminnan kääntäminen vaatisi pitkäjänteistä kehitystyötä ja siihen sitoutuneita omistajia. Tällaista tahtotilaa ei valitettavasti ole löytynyt, sanoo STT:n hallituksen puheenjohtaja tiedotteessa.

Toinen syy muutosneuvotteluille on, että omistaja- tai asiakaskunnasta ei ole löytynyt halukkaita toimijoita STT:n liiketoiminnan kehittämiseen kestävälle pohjalle.

"Tahtotilaa ei löytynyt"

– Sopeuttamistavoitteisiin ei kuitenkaan käytännössä päästy, kulut ovat edelleen tuloja suuremmat, sanoo STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen .

– Taustalla ovat uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus sekä se, ettei vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ole löytynyt riittävän laajaa omistajapohjaa, STT tiedottaa.

STT on aloittanut muutosneuvottelut, jotka koskevat lähes koko STT:n henkilöstöä eli 95 työntekijää, joista 68 työskentelee teksti- tai kuvatoimituksessa.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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– Median murros on ollut nopeaa, ja nyt STT:n asiakkaat joutuvat sopeutumaan, sanoo STT:n hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Mervola .

Ministeri: Ei yllätä

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) mukaan tieto STT:n muutosneuvotteluista ei yllätä.

– Valtio on ollut valmis kohtuulliseen tukeen, jolla on pyritty mahdollistamaan STT:n toiminnan kehittyminen ja jatkuminen. Omistajat eivät kuitenkaan ole toistaiseksi löytäneet yhteistä suuntaa yhtiön kehittämisessä, eikä palveluille ole ollut markkinoilla riittävää kysyntää, Ranne sanoo tiedotteen mukaan.

Muutosneuvotteluiden vuoksi liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää STT:n valtionavustuksen valmistelun, kunnes omistajat ovat päättäneet toiminnan jatkosta.

Journalistiliitto: Järkyttävää

– STT:n alasajo on aivan järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa, jossa informaatiovaikuttaminen on arkipäivää ja Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedonvälityksen rakenteita, Varmavuori sanoo .

– STT:n tekemä sisältö on tähän asti antanut maakunnissa mahdollisuuden panostaa omiin uutisiin. Jatkossa maakunta- ja paikallislehdet tulevat väistämättä tarjoamaan vähemmän muita kuin paikallisia uutisia, mikä heikentää niiden alueilla asuvien tiedonsaantia, hän jatkaa.