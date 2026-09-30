Uutinen Suomen tietotoimiston mahdollisesta alasajosta on STT:n pääluottamushenkilön mukaan synkkä paitsi STT:lle, myös koko suomalaiselle tiedonvälitykselle.
STT on aloittanut muutosneuvottelut, jotka koskevat lähes koko STT:n henkilöstöä eli 95 työntekijää, joista 68 työskentelee teksti- tai kuvatoimituksessa. Enimmillään uudelleenjärjestely voi johtaa 95 työtehtävän päättymiseen.
STT:n pääluottamushenkilö Hannu Aaltonen kuvaa tunnelmia toimituksessa synkiksi, järkyttyneiksi ja pettyneiksi.
– Saimme juuri päätökseen pitkät ja todella raskaat puoli vuotta kestäneet muutosneuvottelut ja sen jälkeen läksimme toteuttamaan transformaatiosuunnitelmaa, johon henkilöstö oli erittäin sitoutunut.
– Saimme siitä hyvää palautetta, ja sitten se loppuukin kuin seinään. Kyllä tämä tuntuu todella pahalta meistä kaikista, Aaltonen kommentoi MTV Uutisille.
Aaltonen arvostelee muutossuunnitelman toteuttamiseen annettua aikaa olemattomaksi.
– Sitä olisi ollut täysin mahdotonta saada sellaisessa ajassa millään lailla toteutettua. Muutamassa kuukaudessa ei miljoonien liikevaihtoja tehdä.
14:09Uutista STT:n mahdollisesta alasajosta arvioimassa Tampereen yliopiston viestintätieteiden dosentti Heikki Hellman sekä Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori.