Toyotan Sebastien Ogier oli melkoisen turhautunut koettuaan rengasrikon Sardinian MM-rallin kolmannella erikoiskokeella.
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Ogier tuli rengas vinossa kohtaan, jossa sora muuttui asfaltiksi ja siitä seurasi rengasrikko. Se maksoi ranskalaiselle pätkällä lähes 25 sekuntia. Maalialueella nähtiin pettynyt mies.
– En kommentoi. Se on sääli, että MM-sarjan pitää painia tällaisten asioiden kanssa, Ogier sanoi rengasrikostaan.
Ogier johti rallia ennen kolmatta erikoiskoetta, mutta putosi nyt useita pykäliä alemmas sijoituksissa. Eroa kärkeen on reilut 20 sekuntia.
Katso pääkuvan videolta rengasrikko ja Ogierin haastattelu.