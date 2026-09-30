Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa.
Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedonvälityksen rakenteita.
Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä
Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa.
Suomen Tietotoimisto on tänään keskiviikkona kertonut uutis- ja kuvatoimintansa mahdollisesta alasajosta.
Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, joissa esillä on STT:n nykymuotoisen toiminnan päättyminen 31. maaliskuuta sekä 95 työntekijän irtisanominen.
Vielä on myös mahdollista, että STT:n toiminta jatkuisi olennaisesti pienemmässä laajuudessa. STT:n viestintäpalvelut on rajattu alkavien muutosneuvotteluiden ulkopuolelle.
Ylen ohjelmatyöntekijät vetoavat poliitikkoihin kotimaisen median turvaamiseksi
Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi.
YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle.