Pääministeri Petteri Orpon mukaan STT:n kohtalo on nyt omistajien käsissä. Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) mielestä valtion ei pidä tekohengittää mediatoimijoita.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää uutista Suomen Tietotoimiston uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona asiana.

Orpo sanoo, että STT:n rooli suomalaisessa mediakentässä on merkittävä ja se on tehnyt erinomaista työtä.

– Sillä on kunniakas ja tärkeä perinne Suomessa ja on todella harmi, jos tapaa STT:n jatkolle ei löydy, hän kommentoi MTV Uutisille.

Pääministerin mukaan hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myöntämällään reilun miljoonan valtiontuella.

– Tätä tukea ei ole vielä hyödynnetty ja käytetty ja kun prosessi on vielä käynnissä, toivottavasti löytyvät ratkaisut, joilla STT voisi jatkaa.

Pallo on Orpon mukaan nyt STT:n omistajien käsissä.

– Todella vetoan heihin vielä, että sopu löytyy, vaikka ovat varmasti moneen kertaan asiaa harkinneet. Kyllä suomalaiset STT:tä mediakentällä kaipaavat.

STT:n suurin omistaja on mediayhtiö Sanoma. Lisäksi omistajia ovat Keskisuomalainen ja TS-Yhtymä.

14:09