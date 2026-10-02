Suojelupoliisissa pitkän uran tehnyt asiantuntija varoittaa suomalaisia ylireagoinnista tunkeutumiskohussa.
Tiedustelun ja turvallisuuden asiantuntija, Suojelupoliisin entinen esikuntapäällikkö Saana Nilsson pitää epätodennäköisenä Venäjän osuutta mahdollisissa tunkeutumisissa kansanedustajien koteihin.
– Tämän hetkisten tietojen valossa on mielestäni epätodennäköistä, että Venäjä olisi toteuttanut tällaisen operaation Suomessa, Nilsson kirjoittaa Instagramissa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Nilssonin mukaan Venäjän tiedustelulla on tällä hetkellä heikot mahdollisuudet vaativiin operaatioihin Suomessa. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan voi kokonaan sulkea pois.
Toistaiseksi todisteet puuttuvat
Nilssonin mukaan tutkinnassa ensin on selvitettävä, onko kansanedustajien kodeissa ylipäätään käyty. Jos todisteita tällaisesta löytyy, pyritään selvittämään mahdollinen tekijä.
Nilsson toteaa, että Venäjä on merkittävin uhka Suomen turvallisuudelle ja varoittaa sekä sinisilmäisyydestä että ylireagoinnista.
– On kuitenkin tärkeää, että suhtaudumme Venäjään maltilla ja emme automaattisesti lähde kiepille kaikista mahdollisista asioista, jotka voi liittää Venäjään. Silloin vahvistamme itse Venäjän hybridivaikuttamista, ilman, että Venäjän tarvitsee tehdä mitään, Nilsson kirjoittaa.