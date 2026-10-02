Rakennusalan asiantuntijan mukaan äkillinen muutos kodin lämmityksessä voi rasittaa rakenteita enemmän kuin moni tulee ajatelleeksi.
Kun lämpötila laskee syksyn tullen ja varpaita alkaa paleltaa, houkutus lattialämmityksen vääntämiseen täysille kotona on suuri.
Liian nopea lämpötilan muutos voi kuitenkin pahimmillaan johtaa lattian vaurioitumiseen.
Riski koskee etenkin märkätiloja, joissa on laattalattia, muistuttaa pesutilojen huoltamiseen erikoistunut Vevex tiedotteessaan.
Lattialämmityksen äkillinen kuumentaminen on Vevexin mukaan yksi yleisimpiä syitä laattojen irtoamiseen tai halkeamiseen. Samoin laatta- ja silikonisaumat voivat halkeilla.
Ongelma syntyy silloin, jos pohjarakenne lämpiää huomattavasti nopeammin kuin pintarakenne, ja materiaalien mittasuhteet muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Mittojen muuttuessa rakenteet alkavat elää.
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Suurin riski ovat "kopolaatat"
Yhtäkkinen kuuma lattialämmitys voi rikkoa ehjänkin lattian, mutta erityinen riski syntyy silloin, jos lattiarakenteessa on jo valmiiksi vikaa. Tuollainen, ehkä huomaamaton, vika on tavanomaisesti seuraus joko puutteellisesta toteutuksesta tai käytössä heikentymisestä.
Monet kylpyhuoneurakoitsijat varoittavatkin sivuillaan niin kutsutuista kopolaatoista.