Gypsy Rose Blanchardin puoliso Ken Urker on kuollut.

Kahdeksan vuotta äitinsä murhan suunnittelemisesta vankilassa istuneen Gypsy Rose Blanchardin kumppani Ken Urker on kuollut 34-vuotiaana, kertoo People.

Kuolinsyytä ei ole vielä vahvistettu. Pari tapasi vuonna 2017, kun Gypsy Rose oli vielä vankilassa. He ehtivät erota ja palasivat yhteen vuonna 2024.

Parin Aurora-tytär syntyi vuoden 2024 joulukuussa, tasan vuosi sen jälkeen, kun Gypsy Rose pääsi vankilasta.

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Blanchard tuomittiin äitinsä Clauddine "Dee Dee" Blanchardin murhan suunnittelemisesta kymmenen vuoden vankeuteen vuonna 2016. Hän istui tuomiostaan kahdeksan vuotta vankilassa.

Blanchard ja hänen silloinen poikaystävänsä Nicholas Godejohn pidätettiin vuonna 2015 epäiltynä Dee Deen murhasta. Dee Dee löydettiin puukotettuna hänen ja Gypsy Rosen kotoa Missourin Springfieldissä.

Ennen Dee Deen kuolemaa perheen läheisetkin olivat olleet siinä uskossa, että Gypsy Rose Blanchard olisi ollut sekä fyysisesti että henkisesti vammainen ja että hänellä olisi ollut useita eri sairauksia. Hänen muun muassa luultiin sairastavan parantumatonta syöpää ja kärsivän lihasdystrofiasta, näkö- ja kuulovaurioista sekä kohtauksista.

Myöhemmin selvisi, että Dee Dee oli pakottanut lapsensa teeskentelemään jo varhaisesta iästä asti vammaisuuttaan saadakseen osakseen myötätuntoa, työkyvyttömyyskorvauksia sekä lahjoituksia useilta hyväntekeväisyysjärjestöiltä. Dee Dee oli muun muassa valehdellut tyttärensä iän ja väittänyt tämän olleen teini-ikäinen jonka kognitiiviset kyvyt olisivat jääneet 7-vuotiaan tasolle.

Dee Dee valehteli myös tyttärelleen tämän terveydentilasta ja lääkitsi tätä vuosikausia turhaan.

Lopulta Gypsy Rose Blanchard suunnitteli äitinsä murhan yhdessä silloisen poikaystävänsä kanssa, joka suoritti Dee Dee Blanchardin raa'an puukotuksen.