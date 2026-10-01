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Mitä STT:n alasajo tarkoittaa suomalaiselle medialle? | MTV Uutiset



Yhteiskunnalle ei tapahdu mitään pahaa STT:n alasajosta, IL-päätoimittaja arvioi 10:18 STT:n kuolinkamppailusta eriäviä näkemyksiä. IL:n päätoimittajalta suoraa puhetta. Julkaistu 01.10.2026 18:21 Piia Turunen STT:n kuolinkamppailu on herättänyt huolta suomalaisen median tulevaisuudesta. Iltalehden vastaavan päätoimittajan mielestä huoleen ei ole syytä. Eilen tuli tieto, että STT:n uutistoiminta saattaa loppua kokonaan. Iltalehden vastaavan päätoimittajan Perttu Kauppisen näkemyksen mukaan aika on ajanut uutistoimiston ohi. – Kun heidän tuotteelleen ei ollut kysyntää, niin se ei ole kaupallisesti enää mahdollinen, Kauppinen sanoi Huomenta Suomessa torstaina. Lue lisää: STT:n synkin päivä – pääluottamusmies: "140 vuotta suomalaista historiaa katoamassa" STT:n uutistoimintaa voisi kuvailla maallikolle eräänlaiseksi tukuksi: siellä tehdään uutisia, joita myydään mediataloille, jotka puolestaan varsinaisesti julkaisevat uutiset. Iltalehti lopetti STT:n uutispalvelun tilaamisen jo kymmenen vuotta sitten. Kauppinen ei ollut aikoinaan mukana tekemässä päätöstä, mutta hänellä on selkeä käsitys siitä, miksi siihen päädyttiin. – On nähty, että kun se sama raha, joka on maksettu yhteiselle palvelulle, käytetään omiin toimittajiin ja omaan tekemiseen, niin saadaan aikaan parempi tuote lukijoille ja yleisölle. Ja niin on käynyt.

– Ymmärtääkseni nyt, kun muut mediat ovat luopuneet STT:stä, syy on ollut tämä sama. Nykyaikana sisällölle, joka toistuu kaikissa medioissa samanlaisena, ei vain ole kysyntää.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen oli Kauppisen kanssa hieman eri mieltä.

– STT:llä on kuitenkin kymmeniä asiakkaita edelleen – ei voi sanoa, ettei ole ollenkaan tarvetta. On eri tyyppisiä ja kokoisia medioita, ja kaikilla ei ole samanlaisia rahkeita. Kysymys on siitä, mihin budjetti antaa myöten.

"Suomi-kuva kaventuu, maailmankuvasta puhumattakaan"

Myös Suomen Journalistiliiton puheenjohtajan Marjaana Varmavuoren mukaan STT:n katoaminen nykymuodossaan tulee väistämättä vaikuttamaan myös muiden uutismedioiden toimintaedellytyksiin. Varmavuori kommentoi aihetta eilen MTV Uutiset Liven lähetyksessä.

Varmavuori arvioi, että STT:n alasajosta tulisivat kärsimään ennen kaikkea maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehdet, joilla ei ole omasta takaa suuria resursseja tai verkostoja. Maakunnallisten medioiden sisällöstä iso osa on tähän asti tullut STT:ltä.

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– Se kaventaa väistämättä entisestään sitä aiheiden kirjoa, jota mediassa käsitellään. Eli käytännössä laskee palvelutasoa entisestään ja heikentää tietyillä alueilla asuvien ihmisten tiedonsaantimahdollisuuksia, Varmavuori sanoi lähetyksessä keskiviikkona.

– Odotettavissa on, että median Suomi-kuva kaventuu, maailmankuvasta nyt puhumattakaan, viestintätieteiden dosentti, tutkija Heikki Hellman Tampereen yliopistosta lisäsi lähetyksessä.

Perttula: Inhimillinen tragedia

Perttu Kauppisen mielestä STT ei tuota sellaista arvoa, jonka ympärille menestyvä uutistuottaja voisi rakentaa toimintaansa.

– STT:llä on hieno nimi, Suomen Tietotoimisto, joka kalskahtaa siltä, että se olisi suurin piirtein virallinen toimija. Mutta kysymys on siitä, että mediatalot ovat ulkoistaneet oman uutistoimintansa sinne. Kotimaan uutiset ja ulkomaan uutiset on ostettu samasta paikasta ja kaikki ovat olleet samanlaisia.

– Totta kai se on tragedia niille ihmisille, jotka mahdollisesti jäävät työttömiksi ja joutuvat etsimään uutta työpaikkaa. Sinänsä se on inhimillisesti tosi kurja juttu. Mutta ei suomalaiselle yhteiskunnalle, medialle tai tiedonvälitykselle tapahdu yhtään mitään pahaa, Kauppinen sanoo.

Onko STT:n alasajolla merkitystä Suomen kokonaisturvallisuuden kannalta? Katso koko lähetys jutun alusta tai MTV Katsomosta.