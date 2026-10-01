STT:n kuolinkamppailu on herättänyt huolta suomalaisen median tulevaisuudesta. Iltalehden vastaavan päätoimittajan mielestä huoleen ei ole syytä.
Eilen tuli tieto, että STT:n uutistoiminta saattaa loppua kokonaan. Iltalehden vastaavan päätoimittajan Perttu Kauppisen näkemyksen mukaan aika on ajanut uutistoimiston ohi.
– Kun heidän tuotteelleen ei ollut kysyntää, niin se ei ole kaupallisesti enää mahdollinen, Kauppinen sanoi Huomenta Suomessa torstaina.
Lue lisää: STT:n synkin päivä – pääluottamusmies: "140 vuotta suomalaista historiaa katoamassa"
STT:n uutistoimintaa voisi kuvailla maallikolle eräänlaiseksi tukuksi: siellä tehdään uutisia, joita myydään mediataloille, jotka puolestaan varsinaisesti julkaisevat uutiset.
Iltalehti lopetti STT:n uutispalvelun tilaamisen jo kymmenen vuotta sitten. Kauppinen ei ollut aikoinaan mukana tekemässä päätöstä, mutta hänellä on selkeä käsitys siitä, miksi siihen päädyttiin.
– On nähty, että kun se sama raha, joka on maksettu yhteiselle palvelulle, käytetään omiin toimittajiin ja omaan tekemiseen, niin saadaan aikaan parempi tuote lukijoille ja yleisölle. Ja niin on käynyt.