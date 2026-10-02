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Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Fields uskoo, että vapaaehtoisten rooli koko suomalaisen kansalaistoiminnan pyörittämisestä kasvaa entisestään, kun järjestöjen valtiontukia vähennetään ja lopetetaan.

Mokkapalapelti on yleinen näky esimerkiksi kisakahvioissa nuorten harrastuspäivänä. Nuorten ja lasten harrastuksiin liittyvä toiminta onkin yksi yleisimmistä vapaaehtoistyön muodoista Suomessa.

– Tehdään jotakin, mikä auttaa toista ihmistä arjessa, Fields sanoo.

Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields toteaa, että tyypillisiä vapaaehtoistyön muotoja ovat muun muassa vanhuksien kanssa toimiminen ja ruokajonoissa auttaminen.

Miltä näyttäisi Suomi ilman vapaaehtoistyötä? Huomenta Suomen vieraina Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields ja vapaaehtoinen Christian Aaltonen.

Miltä näyttäisi Suomi ilman vapaaehtoistyötä? Huomenta Suomen vieraina Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields ja vapaaehtoinen Christian Aaltonen.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Nyt puhuu Flydubain kauhujen lennon sankari: "En voinut antaa kaikkien kuolla"

Olisiko ilman järjestöjä edes toimivaa yhteiskuntaa, tiedustelee Huomenta Suomen juontaja Teresa Meriläinen-Aho .

– Se ei ole pelkästään sitä konkreettista palveluiden paikkaamista vaan myös pidetään yllä yhteisöjä ja keskinäistä luottamusta. Vahvistetaan ihmisten kokemusta siitä, että he kuuluvat johonkin.