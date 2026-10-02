Lähes joka toinen suomalainen tekee vapaaehtoistyötä – osa jopa huomaamattaan. Asiantuntijan mukaan vapaaehtoisten merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle voi tulevaisuudessa vain kasvaa.
Lähes puolet suomalaisista on viimeisen vuoden aikana osallistunut jonkinlaiseen vapaaehtoistoimintaan, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Vapaaehtoistyön merkityksestä osana toimivaa yhteiskuntaa keskusteltiin Huomenta Suomessa torstaina.
Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields toteaa, että tyypillisiä vapaaehtoistyön muotoja ovat muun muassa vanhuksien kanssa toimiminen ja ruokajonoissa auttaminen.
– Tehdään jotakin, mikä auttaa toista ihmistä arjessa, Fields sanoo.
Vapaaehtoistyön kirjo on Suomessa laaja. Esimerkiksi moni vanhempi Suomessa tekee vapaaehtoistyötä arjessaan huomaamattaankin.
– Mokkapalojen leipominen on varmaan Suomen suosituin vapaaehtoistehtävä, Fields naurahtaa.
Mokkapalapelti on yleinen näky esimerkiksi kisakahvioissa nuorten harrastuspäivänä. Nuorten ja lasten harrastuksiin liittyvä toiminta onkin yksi yleisimmistä vapaaehtoistyön muodoista Suomessa.
Lue myös: Heikoimpien kasvanut hätä näkyy kirkoissa – "On aika suomalaista eristäytyä, kun asiat ovat huonosti"
Merkitys korostuu entisestään?
Fields uskoo, että vapaaehtoisten rooli koko suomalaisen kansalaistoiminnan pyörittämisestä kasvaa entisestään, kun järjestöjen valtiontukia vähennetään ja lopetetaan.