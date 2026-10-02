Christa Piken teloituksesta Yhdysvalloissa piti tulla historiallinen. Sen sijaan siitä tuli poikkeuksellinen epäonnistuminen, joka nosti jälleen esiin myrkkyruiskeen ongelmat.

Christa Pikesta oli määrä tulla ensimmäinen Tennesseessä teloitettu nainen 200 vuoteen. Kahden tappavan lääkeaineannoksen jälkeen hän oli kuitenkin yhä elossa.

Yhdysvaltalaisprofessori kertoo, miksi kyseinen teloitusyritykseen käytetty menetelmä on alkujaankin katastrofi.

Teloitus meni todella pahasti pieleen, kuvailee paikalla ollut toimittaja epäonnistumista uutiskanava CNN:lle.

– Seurasin kaikkia viime vuoden teloituksia ja useimpia tämän vuoden teloituksista. Emme ole nähneet mitään tällaista, toteaa WPLN:n toimittaja Catherine Sweeney.

Toimittajat näkivät, kuinka Christa Pike lausui viimeiset sanansa teloituskammiossa. Tämän jälkeen kaihtimet katselutilaan suljettiin.

Kun ne avattiin uudestaan, Pike ei ollutkaan kuollut. Sen sijaan toimittajat todistivat hänen kuorsaavan suu auki.

Piken asianajajien mukaan Piken kokema rangaistus oli "ankarampi kuin kenelläkään toisella kuolemanrangaistuksen saaneella Yhdysvaltain historiassa".

Heidän mukaansa teloitusryhmä käytti tunnin yrittäessään saada suoniyhteyttä.

Vasempaan käsivarteen käytettiin vähintään seitsemää neulaa.

– Se, mitä näin viime yönä, on jotain sellaista, minkä ei pitäisi koskaan enää tapahtua, totesi toinen Piken asianajajista.

Tällä hetkellä Pike on kriittisessä tilassa sairaalassa.

"Resepti katastrofiin"

Tennesseen osavaltio on keskeyttänyt teloitukset siihen asti, kunnes tapahtumien kulku on selvitetty.

Richmondin yliopiston oikeustieteen professori Corinna Barret Lain kertoo CNN:lle, mikä kyseisessä teloitusmenetelmässä on pielessä.

Hänen mukaansa kyseessä ollut pentobarbitaaliruiske on lääketieteellisen toimenpiteen "Frankenstein-versio".

Lääkkeen antavalla henkilöstöllä ei ole lääketieteellistä koulutusta. Lisäksi teloitettavilla on usein suonet, joihin on hankalaa saada suoniyhteyttä.

– Se on jo lähtökohtaisesti resepti katastrofiin, Lain sanoo.

Lainin mukaan operaatiossa vaadittaisiin hienovaraisuutta ja tarkkuutta, jota lääketieteellinen toimenpide edellyttäisi.

Myrkkyruiskeella toteutettujen teloitusten epäonnistumisaste on kuitenkin kaksinkertainen muihin menetelmiin verrattuna.

Lain on viime vuonna ilmestyneen Secrets of the Killing State: The Untold Story of Lethal Injection -kirjan kirjoittaja.

"Emme tunne iloa siitä"

Piken asianajajat nostavat lausunnossaan esiin useita ongelmia teloitusyrityksessä.

– Emme tunne minkäänlaista iloa siitä, että olimme oikeassa. Mutta ne huolet, joita Piken tapauksessa tuotiin esiin, osoittautuivat aiheellisiksi.

Asianajajat viittaavat muun muassa rikkoutuneisiin verisuoniin, mahdollisesti huonoksi menneeseen pentobarbitaaliin ja puutteisiin ensiavussa.

Tennesseen osavaltio puolestaan kertoo CNN:n mukaan tehneensä kaiken protokollan mukaan.

Yksityiskohtaisen teloitusprotokollan tarkoituksena on ”varmistaa kuolemaan tuomittujen vankien inhimillinen ja perustuslain mukainen teloittaminen”.

Tennesseen protokolla sallii myrkkyruiskeessa lääkeaineista ainoastaan pentorbarbitaalin. Henkilöstö valmistelee ruiskuihin 100 millilitran pentobarbitaaliannoksen sekä toisen samanlaisen annoksen varalle, jos vanki ei kuole.

Protokollassa ei kuitenkaan määritellä, mitä pitäisi tehdä, jos toinenkaan annos ei tehoa.

Yhtenä mahdollisuutena on pidetty sitä, että lääkeainetta olisi päätynyt suonen sijaan ympäröiviin kudoksiin. Näin arvioi myös aikaisemmin anestesiologian ja tehohoidon professori Klaus Olkkola Lääkärilehdessä.

Pike tuomittiin kuolemaan 19-vuotiaan Colleen Slemmerin murhasta vuonna 1995.

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