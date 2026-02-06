STT on oikaissut SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Tytti Tuppuraista koskevaa uutistaan.
STT on oikaissut yhden kohdan viimeviikkoisesta jutustaan, joka käsitteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistapaa.
Oikaisu koski haastateltavan kertomaa, jonka mukaan Tuppuraisen käytös olisi vaikuttanut siihen, että avustajat olisivat vaihtuneet ja olleet sairauslomalla jatkuvasti. STT:n myöhemmän selvityksen perusteella tieto ei pidä paikkaansa.
Tuppurainen vaati juttuun laajempaa oikaisua. Oikaisupyynnön mukaan STT:n olisi pitänyt korjata myös lähteiden kertomukset työntekijöiden kohtelusta. STT:lle johtamistyylistä kertoivat kuitenkin useat nimettömät demarihaastateltavat, joiden kertomat tiedot on käyty toimituksessa läpi yksityiskohtaisesti.
Tämän selvityksen mukaan henkilöt ovat kertoneet yhdenmukaisesti epäasialliseksi kokemastaan johtamistavasta.
Oikaisupyynnössä kyseenalaistettiin myös STT:n ratkaisu käyttää jutussaan suorassa sitaatissa vastausta anonyymistä nettikyselystä. Sitaatissa puhuttiin muun muassa julkisesta nöyryyttämisestä.
Samat yksityiskohdat nousivat esiin myös juttua varten tehdyissä demaritoimijoiden haastatteluissa, eli sitaatin sisältö vastasi niissä kerrottua. Jutun haastateltavien henkilöllisyys on ollut koko ajan STT:n tiedossa.