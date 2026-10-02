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Yksityiskohtia Barkovin vamman vakavuudesta ei vielä ole. Päävalmentaja Paul Mauricen mukaan sentteri menee tutkimuksiin perjantaina.

– Hän ei yleensä esitä tuollaista turhautumista. Se on huolestuttavaa.

Barkov poistui kauden toisesta ottelustaan pettyneenä ja viskeli varusteitaan koppikäytävällä.

NHL:n mestarisuosikissa Panthersissa pidätetään nyt hengitystä, sillä kapteeni Barkov loukkasi vasemman jalkansa kulmatilanteessa San Jose -ottelussa . Suomalaissentteri jalka vääntyi, kun hän kaatui jään pintaan.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Tuore vamma ei liittynyt viime syksynä tapahtuneeseen Barkovin loukkaantumiseen. Tuolloin hän sai harjoituksissa oikean polven vakavan vamma, joka vei häneltä koko NHL-kauden.

Barkovin paikat kestivät viime kevään MM-kisat, ja alla oli onnistunut harjoituskesä, mutta Panthers-tähden huono onni tuntuu jatkuvan.

– Viime vuosi sen todistaa. Barkovilla on itse asiassa kolme mestaruutta viime vuosilta, jokaisesta joukkueesta, jossa hän on pelannut, Joensuu toteaa viitaten Panthersin Stanley Cup -mestaruuksiin 2024 ja 2025 sekä Leijonien MM-kultaan 2026.

– Viime vuonna Panthers ei selviytynyt edes pudotuspeleihin. Se on positiivinen asia nyt, että he ovat saaneet hyvät kesät alle, jokainen pelaaja on pystynyt valmistautumaan eri lailla tähän kauteen.