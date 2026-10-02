MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu kiinnitti eniten huomiota Aleksander Barkovin reaktioon Florida Panthers -kapteenin loukkaannuttua yön NHL-kierroksella.
Katso tästä linkistä kokonaisuudessaan NHL-alkukauden analyysi, jossa tartutaan muun muassa Aleksander Barkovin loukkaantumiseen ja Patrik Laineen kimuranttiin tilanteeseen!
NHL:n mestarisuosikissa Panthersissa pidätetään nyt hengitystä, sillä kapteeni Barkov loukkasi vasemman jalkansa kulmatilanteessa San Jose -ottelussa. Suomalaissentteri jalka vääntyi, kun hän kaatui jään pintaan.
Barkov poistui kauden toisesta ottelustaan pettyneenä ja viskeli varusteitaan koppikäytävällä.
– Tuo turhautuminen häneltä oli suurin murhe itselläni, MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu aloittaa.
– Hän ei yleensä esitä tuollaista turhautumista. Se on huolestuttavaa.
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Yksityiskohtia Barkovin vamman vakavuudesta ei vielä ole. Päävalmentaja Paul Mauricen mukaan sentteri menee tutkimuksiin perjantaina.