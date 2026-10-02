Toyotan kuskikolmikko Elfyn Evans, Oliver Solberg ja Sami Pajari ajavat kauden viimeisessä MM-rallin osakilpailussa Sardiniassa maailmanmestaruudesta. MTV seuraa tässä artikkelissa perjantain ajopäivän tapahtumia.

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Katso pääkuvan videolta Sami Pajarin kommentit torstaina ajetun avauspätkän jälkeen.

Kello 8.30: Hyvää huomenta ja tervetuloa kutkuttavan Sardinian MM-ralliseurannan pariin. Tilanne ennen päätösviikonloppua on se, että Evans johtaa 17 pisteen erolla Pajariin ja Solberg on puolestaan neljän pisteen päässä suomalaisesta.

Torstaina ajettiin ensimmäinen erikoiskoe, jolla nopein oli Solberg ennen Sebastien Ogieria ja Evansia. Pajari oli neljänneksi nopein. Perjantaina ajetaan kuusi pätkää ja yhteensä luvassa on 17 erikoiskoetta. Päivän ensimmäinen veto käynnistyy yhdeksän jälkeen.