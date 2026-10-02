Poliisi julkaisi vanhemmille vakavan varoituksen.

Sisä-Suomen poliisilaitos varoittaa tiedotteessaan nuoria puoleensa vetävästä tapahtumasta.

Poliisin mukaan Snap Chatissa kiertää tapahtumajulkaisu, jossa kutsutaan nuoria juhlimaan ensimmäisen koeviikon päättymistä Rosendahlin rantaan Tampereelle tänään 2. lokakuuta. Tähän aamuun mennessä yli tuhat nuorta on ilmoittanut olevansa tulossa.

Poliisi pyytää huoltajia vakavasti miettimään, onko oman nuoren aiheellista lähteä Rosendahliin tänä iltana.

– Aikaisemmissa vastaavissa tapahtumissa on suuri osa nuorista käyttänyt päihteitä ja niitä on ollut helposti saatavilla. Useat ovat joutuneet päihtymystilan vuoksi hengen- ja terveyden vaaraan tai jopa rikoksen kohteeksi, tiedotteessa todetaan.

Poliisin mukaan tapahtumissa on myös ammuttu ilotulitteita väkijoukkoon, ja osalla nuorista on tavattu teräaseita hallusta.

Huoltajien on tärkeää olla tietoinen siitä, missä oma nuori liikkuu ja kenen kanssa hän viettää aikaa.

Nuorten rikosasioihin erikoistunut Ankkuripoliisi kannustaa huoltajia tarjoamaan omalle nuorelle vaihtoehtoisia tapoja juhlia koeviikon päättymistä. Nuoret voivat viettää läheisten kavereidensa kanssa esimerkiksi elokuva-, peli- tai herkutteluiltaa turvallisessa ympäristössä.