Ensimmäinen syyslomaviikko näyttää osissa Etelä-Euroopaa ukkoskuurojen täyteiseltä. Katso ennuste videolta.
Meteorologi Pekka Pouta kertoo, että nyt viikonlopun kynnyksellä esimerkiksi Ranskan Montpellierissa tulvii.
– Vettä tuli niin rankasti, että siellä on kuolonuhreja, Pouta sanoo.
Eilen torstaina vuorokauden sadekertymä oli sata millimetriä, Pouta avaa.
Seuraavaksi sateiden painopiste alkaa siirtyä Espanjan itärannikolle. Alueella pyörii koko viikonlopun ajan jatkuvia ukkoskuuroja.
– Kyllä tämä paha on, varsinkin kun sateet ovat ukkosluonteisia.
Voimakkaat ja pitkäkestoiset ukkoset ovat seurausta Välimeren lämmöstä.
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Syyslomalaisten uhka
Kreetalla tilanne saattaa olla vielä pahempi. Siellä kolmen vuorokauden sadekertymä on 141 millimetriä.
– Eli neljätoista ämpärillistä vettä neliömetriä kohti, Pouta avaa.
– Mutta tämä on vasta alkamassa, meteorologi jatkaa.
Sama tilanne on päällä vielä suomalaisten ensimmäisellä syyslomaviikolla. Pouta uskoo, että voimakkaat ukkoskuurot siirtyvät kuitenkin enemmän keskisen Välimeren alueen harmiksi.
Pouta arvioi, että ukkosalue ulottuu Länsi-Balkanilta Italiaan ja edelleen Baleaarien saarille.
– Hyvä puoli on se, että sateet ovat kuuroluonteisia.