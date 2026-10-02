Tunkeutumisepäilyt kansanedustajien koteihin otetaan vakavasti.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia.
Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu.
Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja.
– Suhtaudumme asiaan vakavasti, etenkin, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta suoraan demokratiamme ytimeen. Samalla luotamme siihen, että viranomaiset selvittävät tapahtumat tässäkin tapauksessa perinpohjaisesti, Orpo sanoo valtioneuvoston tiedotteessa.
Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista.
4:16Limnell: "Tunkeutumiset herättävät huolta"