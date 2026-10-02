Kirkon diakoniatyöntekijät kertovat uusimmassa diakoniabarometrissa apua tarvitsevien ihmisten määrän kasvaneen viime vuosina. Taustalla vaikuttavat muun muassa sosiaaliturvan leikkaukset.
Kirkko yrittää yhä useammin paikata hyvinvointivaltion turvaverkkoon syntyneitä aukkoja.
Näin kertoo tuorein diakoniabarometri, joka on kerännyt diakoniatyön tekijöiden kokemuksia avun antamisesta ja sen tarvitsijoista. Diakoniatyössä autetaan kaikkein heikommassa asemassa olevia esimerkiksi ohjaamalla heitä tarvittaviin palveluihin, antamalla ruoka-apua tai kuuntelemalla ja keskustelemalla.
– Taloudelliset huolet nousevat barometrista esiin. Ihmisillä ei riitä rahaa ruokaan tai vuokraan. Eli ihan arkihuolia. Toisena asiana sieltä nousee yksinäisyys ja se, että ihmiset kokevat osattomuutta, kertoo Kirkkohallituksen asiantuntija Irene Nummela.
Taloudelliset ongelmat voivat monen kohdalla lisätä riskiä muihin ongelmiin, kuten yksinäisyyteen.
– Se on aika suomalaista eristäytyä silloin, kun asiat ovat huonosti. Ei mennä hakemaan apua ja tukea muilta, vaan jäädään yksin. Se on surullista, että se yksinäisyys on aika iso syöpä ja huoli ihmisten elämässä, pohtii Espoon Tapiolan seurakunnan diakoni Hanna Videll.
Diakoniabarometrin kysely tehdään diakoniatyöntekijöille neljän vuoden välein kulloinkin ajankohtaisista aiheista. Syyskuussa julkaistun kyselyn aineiston keruuaika oli loka- marraskuussa 2025.
Leikkaukset näkyvät
Sosiaaliturvaan tehdyt leikkaukset näkyvät diakoniatyön tekijöiden mukaan selkeästi kentällä.
– Se huoli, mitä asumistukien leikkaukset ovat aiheuttaneet ihmisten elämissä, on kova. Tarpeeksi edullisia asuntoja, jotka menisivät niihin Kelan normeihin, niin niitä ei vain yksinkertaisesti ole, Videll toteaa.