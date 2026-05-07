Poliisi etsii Mäntsälässä tänään kadonnutta 80-vuotiasta miestä.

Tänä aamuna kadonneesta miehestä tarvitaan havaintoja, pyytävät poliisi ja kadonneen omaiset tiedotteessa.

Mies katosi tänään torstaina noin kello 10 aikaan aamulla Mäntsälässä.

Kadonnut 80-vuotias mies on 174 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä oli kadotessaan päällä ruudullinen harmaa kauluspaita, collegehousut ja jalassaan Reino-tossut. Hän liikkui todennäköisesti polkupyörällä.

Poliisi pyytää, että kaikki havainnot miehestä tai hänen nykyisestä olinpaikastaan ilmoitettaisiin hätäkeskukseen numeroon 112.

