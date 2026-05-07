Poliisi etsii Mäntsälässä tänään kadonnutta 80-vuotiasta miestä.
Tänä aamuna kadonneesta miehestä tarvitaan havaintoja, pyytävät poliisi ja kadonneen omaiset tiedotteessa.
Mies katosi tänään torstaina noin kello 10 aikaan aamulla Mäntsälässä.
Kadonnut 80-vuotias mies on 174 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä oli kadotessaan päällä ruudullinen harmaa kauluspaita, collegehousut ja jalassaan Reino-tossut. Hän liikkui todennäköisesti polkupyörällä.
Poliisi pyytää, että kaikki havainnot miehestä tai hänen nykyisestä olinpaikastaan ilmoitettaisiin hätäkeskukseen numeroon 112.
9:43Miten kadonneita etsitään? Huomenta Suomessa vieraina KRP:n ylikomisario Tero Haapala ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun johtaja Erkki Huovinen.