Kun Huomenta Suomen sää alkaa, Mauno keskeyttää leikkinsä ja kiiruhtaa television eteen. Syynä on meteorologi Pekka Pouta.

MTV:n suosikkimeteorologi Pekka Pouta on ollut tuttu näky suomalaisten tv-ruuduissa jo 35 vuoden ajan. Pouta aloitti meteorologina MTV3:lla nuorena miehenä vuonna 1991.

Faneja rakastetulle meteorologille on vuosien varrella kertynyt koko joukko. Yksi nuorimmista, ellei jopa nuorin, heistä on pian 1-vuotissyntymäpäiviään viettävä Mauno.

– Mauno on täysin Pekka Poudan lumoissa, Maunon äiti Anna kertoo.

Perheessä pyörii aamuisin Huomenta Suomi, ja aina sääosuuden alkaessa Mauno jättää leikit sikseen ja kiiruhtaa telkkarin eteen.

– Jos Pekka ei siellä ole, kuuluu hyvin sydäntäsärkevä syvä huokaus ja leikit jatkuvat.

Jos Pekka sen sijaan on ruudussa, Maunoon ei saa äidin mukaan minkäänlaista kontaktia.

Pekkaa on odotettu aamuisin ruutuun jo kuukauden päivät.

– Ensin naureskelin asiaa itsekseni ja ajattelin, että ehkä sääkarttojen värit pysäyttävät lapsen noin. Mutta sitten huomasin, että jos Pekka ei olekaan paikalla, eivät ne väritkään kiinnosta, Anna kertoo.

Huomenta Suomi pyörinee perheen telkkarissa vielä pitkään.

– Luulen, että tässä saadaan tovi katsella Pekkaa ja hyvä niin. Tietää ainakin millaista säätä on luvassa, äiti naurahtaa.