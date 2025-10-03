Asiantuntija murtaa sähköautoihin liittyvän harhaluulon ja kertoo samalla yleisimmän vaaranpaikan sähköauton latauksessa.

Suomessa on sattunut lyhyen ajan sisään huolestuttavia sähköautopaloja, tuhoisin seurauksin.

Perjantain vastaisena yönä latauksessa ollut sähköauto syttyi palamaan Keravan Prisman parkkihallissa.

Keravan Prisman johtaja Kai Narinen kertoi MTV Uutisille paikan päällä, että palo eteni nopeasti, ja savuhaitat ovat merkittäviä.

Tampereella puolestaan kymmeniä autoja vaurioitui ja tuhoutui keskiviikkona parkkihallipalossa. Iltalehden mukaan myös Tampereen palo alkoi latauksessa olleesta sähköautosta.

Latausmyytti murrettu

MTV Uutiset kysyi asiantuntijalta tarkemmin sähköautopaloista ja niiden sammuttamisesta.

Tekevätkö suomalaiset jotain väärin sähköajokkiensa kanssa, vai löytyykö taustalta yksinkertaisempi syy – sähköautojen ja ladattavien hybridien määrän kasvu?

Toistaiseksi yleisin autopalo on palamaan syttynyt ikääntynyt polttomoottoriauto, toteaa palomestari Joonatan Suosalo Helsingin pelastuslaitokselta.

Suosalo on tutkinut sähköautopaloja opinnäytetyössään. Työn tavoitteena oli tutkia pelastuslaitoksen varautumista sähköautopaloihin maanalaisissa pysäköintilaitoksissa.

Toistaiseksi varsinaisia sähköautopaloja on Suomessa vuosittain muutamia yksittäisiä tapauksia.

Palomestarin mukaan ladattavan ajoneuvokannan lisääntyessä myös niiden palojen odotetaan kuitenkin lisääntyvän.

Äkkiseltään monen sähköautopalon voisi kuvitella liittyvän auton lataamiseen, mutta tämän myytin Suosalo tyrmää.

– Maailmalta saatujen tilastojen perusteella hyvin karkeana arviona voidaan sanoa, että noin 20 prosenttia paloista sattuu latauksen aikana.

Palomestari kertoo tilastojen osoittavan, että kolarit ja akun saamat iskut ovat merkittävin syttymissyy.

– Toisena syynä ovat erilaiset valmistusviat, joissa esimerkiksi akkukennoissa tai niiden vesitiiviydessä on vikaa, jolloin kosteus pääse aiheuttamaan oikosulkuja ja palon.

Suosalon mukaan tärkein keino ehkäistä paloja on ladata sähköautot sähköautoille tarkoitetuilla latauslaitteilla, jotka on asentanut sähköalan ammattilainen.

– Suomessakin paloja on syttynyt, kun on ladattu tavallisesta suko-pistokkeesta.

Palomestarin mukaan myös sähköauton huollattaminen huolto-ohjelman mukaisesti sekä erilaisten vaurioiden ja mahdollisten akkuvaurioiden tutkituttaminen mahdollisimman pian pienentävät palovaaraa.

Viheliäisempi sammuttaa

Jos esimerkiksi Tesla roihuaa kotipihalla, miten pelastuslaitos saa sen sammumaan?

Palomestarin mukaan sähköautot ovat perinteisiä ajokkeja haastavampia sammuttaa. Myös sammutukseen kuluva työmäärä on suurempi.

– Akkupakettia pyritään jäähdyttämään käytännössä suurella vesimäärällä ja Suomessakin on kokemusta, että perinteisillä menetelmillä akkupalon saa sammumaan, mutta se on huomattavasti enemmän aikaa vievää.

Suosalon mukaan maailmalta on opittu, että joissain tapauksissa esimerkiksi tiellä palavan sähköauton voidaan antaa yksinkertaisesti palaa loppuun.

– Tietyissä tilanteissa tämä voi olla jopa ympäristöystävällisempi keino, koska osa haitallisista yhdisteistä palaa pois.

Maailmalla ja Suomessa on palomestarin mukaan tutkittu myös ”lävistäviä” menetelmiä, jossa vettä yritetään ohjata suoraan akkupaketin sisälle.

Tähän liittyy kuitenkin riskejä pelastajille, jotka täytyy ottaa huomioon, koska akuissa vallitsee suuri jännite.

Sähköistyvä liikenne ei Suosalon mukaan suoraa edellytä muutoksia esimerkiksi pysäköintitilojen tai laitosten suunnitteluun.

Palomestarin mukaan ladattavien ajoneuvojen paloissa puhutaan käytännössä samansuuruisesta palokuormasta kuin perinteisten ajoneuvojen kohdalla.

– Periaatteessa akun kapasiteetti on rinnastettavissa siihen, kuinka iso bensatankki autossa on. Mitä isompi akku, sitä enemmän palokuormaa.

Sen sijaan rakennusmääräyksiä tulisi Suosalon mukaan tarkastella isommassa kuvassa, sillä ajoneuvokanta ylipäätään on kasvanut ja autoissa käytetään nykyisin enemmän palavia materiaaleja, kuten muovia ja komposiitteja.

– Esimerkiksi palo-osastointivaatimuksia ja rakenteiden pelonkestoa tulisi arvioida uudelleen kokonaisuutena, ei pelkästään sähköautojen takia.

Entä laivat?

Sähköautot kuljetetaan Suomeen valtaosin rahtilaivoilla.

Palo merellä on palomestarin mukaan oma riskinsä, joka täytyy huomioida ja on huomioitukin kansainvälisissä merenkulun säädöksissä.

Suosalon mukaan sekä Helsingissä että Turussa on valmius lähettää pelastajia helikoptereilla suoraan laivoille tukemaan laivan oman palokunnan toimintaa, jos tilanne niin vaatii.

Laivan henkilöstö kykenee aloittamaan ja hoitamaan sammutustoimet myös täysin itsenäisesti.