Yhtiön katsottiin naamioineen työntekijänsä keinotekoisesti kevytyrittäjiksi.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Turun telakalla toimineen yhtiön eilen muun muassa törkeästä kiskonnasta, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoi työsuhteen naamioinniksi. Tarkoituksena oli oikeuden mukaan kiertää työnantajavelvoitteita.



Lupa- ja valvontaviraston tiedotteen mukaan työntekijöille jätettiin maksamatta ylityökorvauksia, lisiä ja lomakorvauksia yhteensä noin 78 000 euroa. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa.

– Tässä tapauksessa työntekijöille oli annettu ainoaksi vaihtoehdoksi toimia telakalla kevytyrittäjinä, mutta se ei kertonut mitään heidän työnsä todellista oikeudellisesta luonteesta, kommentoi työsuojeluviranomaisen juristi Natalie Eklund tiedotteessa.



Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin törkeästä kiskonnasta, tapaturmavakuutusmaksupetoksesta ja törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta. Hän sai rangaistukseksi yli vuoden ehdollista vankeutta ja kolmen vuoden liiketoimintakiellon.

