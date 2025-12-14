Halpakaupasta tilattu elektroniikkalaite voi syttyä tuleen jo ensimmäisellä latauskerralla.
Pukinkonttiin päätyvät kaukomailta tilatut elektroniikkatuotteet huolettavat asiantuntijoita.
Tuotteisiin liittyy tulipaloriski, sillä monien halpalaitteiden akkujen turvallisuus ei vastaa EU-alueella myytävien tuotteiden standardeja.
Laite voi syttyä jo ensimmäisellä latauksella
Ongelmia voi tulla heti laitteen käyttöönotossa.
– Laitteen ensimmäinen lataus on aina tehtävä valvotusti. Korvausdatasta näemme, että juuri ensimmäinen latauskerta on kriittinen, sanoo LähiTapiola Pirkanmaan korvausjohtaja Antti Määttänen tiedotteessa.
Määttäsen mukaan vakuutusyhtiöille onkin tullut tapauksia, joissa ihka uusi, kaukomailta tilattu elektroniikkalaite on syttynyt palamaan jo ensimmäisessä latauksessa.
– Esimerkiksi eräässä vahingossa imurin akku syttyi tuleen ensimmäisellä latauksella ja aiheutti merkittävät vahingot, hän kertoo.
Kahmiiko Kiina joulukaupan eurot? Juttu jatkuu videon alla.
10:3530 prosenttia suomalaisista ostaa tavaroita kiinalaisista nettikaupoista, mutta yli 70 prosenttia sanoo, että ei itse haluaisi saada lahjaksi niistä tilattua tavaraa. Haastattelussa Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto.