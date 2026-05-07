Onko Suomen viisuvoitto jo kiveen kirjoitettu? MTV:n viisutoimittajat avaavat, mitä ensi viikolla on luvassa.

Liekinheitin-kappale on keikkunut jo viikkoja Suomen kuunneltuimpien ja soitetuimpien kappaleiden listalla.

Suomen viisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat saaneet suomalaiset pohtimaan, josko kiimaan voi kuolla ja samaa miettivät myös ulkomaiset viisufanit.

Eurovisionworld-vedonlyöntisivuston mukaan Pete ja Linda komeilevat todennäköisimpänä voittajana 33 prosentin todennäköisyyksillä ja toiseksi noussut Kreikka 14 prosentin takaa-ajomatkallaan.

Voitto ei kuitenkaan ole vielä kiveen kirjoitettu, sillä Eurovision-laulukilpailussa kaikki on mahdollista ja voittaja selviää vasta 16. toukokuuta Itävallan Wienissä.

Mitä kisalta ja lavaesitykseltä odotetaan? Tuleeko lavashow muuttumaan vai syttyykö Lindan viulu kaikesta kuumuudesta liekkeihin?

MTV:n viisutoimittajat Katja Lintunen ja Katariina Kähkönen arvioivat MTV:n erikoislähetyksessä, mitä ensi viikolla on oikein on luvassa!

Lähetys katsottavissa tässä jutussa ja MTV Katsomossa.