Sairauskohtauksen salibandyn F-liigan finaalissa saanut Classicin apuvalmentaja Mika Ahonen on kuollut.

SC Classic ja Suomen salibandyliitto vahvistavat Ahosen menehtymisen tiedotteessaan. Hän oli kuollessaan 54-vuotias.

Mika "Amu" Ahonen sai sairauskohtauksen tiistaina Lempäälässä pelatun viidennen finaaliottelun aikana. Ottelu keskeytyi hoitotoimien ajaksi, mutta joukkueet pelasivat finaalin loppuun.

Ahonen oli yksi lajihistorian menestyneimpiä valmentajia. Hän voitti peräti kymmenen Suomen mestaruutta sekä maailmanmestaruuden 2016. Ahonen ehti valmentaa urallaan Classicin lisäksi FBC Turkua, SSV:tä, FC Helsingborgia, EräViikinkejä ja PSS:ää. Hän toimi Classicin valmennustiimissä vuodesta 2023 alkaen.

Nokian KrP ja Classic pelaavat kuudennen finaaliottelun suunnitellusti torstaina Nokialla. Ottelu alkaa hiljaisella hetkellä Ahosen muistolle. Mestaruus on katkolla KrP:lle otteluvoitoin 3–2.