Jatkojohdon ei tulisi olla käytössä jatkuvasti.

Vaikka jatkojohtoa suositellaan käytettäväksi vain tilapäisesti, moni sortuu pitämään sellaista jatkuvassa käytössä.

Yli neljäosa, 25,6 prosenttia, Samsungin vuoden 2024 lopulla teettämään kyselyyn vastanneista ei tiennyt, että kodinkonetta ei pitäisi pysyvästi yhdistää jatkojohtoon paloturvallisuusriskin vuoksi.

Kyselyyn vastasi tuhat vähintään 18-vuotiasta suomalaista.

Liiallinen kuormitus johtaa ylikuumenemiseen

POP Vakuutus muistutti tiedotteessaan vuonna 2024, että liiallinen kuormitus voi aiheuttaa johdon ylikuumenemisen, jopa palovaaran – erityisesti siinä tapauksessa, että kytkettyjen laitteiden yhteinen teho ylittää johdon kapasiteetin.

Kapasiteetin voi katsastaa jatkojohdon merkinnöistä, mutta harva hoksaa näin tehdä. Mitä enemmän jatkojohdossa on paikkoja pistokkeille, sitä helpommin laitteiden yhteinen teho ylittää tuon kapasiteetin.

Jos jatkojohtoa pitää käyttää hetkellisesti, on syytä suosia kytkimellä ja ylijännitesuojalla varustettuja johtoja. Tukes kehottaa myös käyttämään tarpeeksi pitkiä jatkojohtoja, jotta johtoja ei tarvitse liittää useita peräkkäin.

Tukes muistuttaa, että jatkojohdon osien kuumeneminen on osoitus sellaisesta viasta tai ylikuormituksesta, joka voi aiheuttaa tulipalo- ja onnettomuusvaaran.

Jatkojohdon jatkuvasta käytöstä on muutakin haittaa, sillä se voi heikentää sähkölaitteiden suoriuskykyä ja aiheuttaa jännitteen laskua. Tämä voi aiheuttaa laitteiden epävakaista toimintaa tai laitteen rikkoontumisen täysin.

Älä koskaan käytä rikkinäisiä jatkojohtoja.

Lähteet: POP Vakuutus, Samsung, Tukes