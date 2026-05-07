Hanna Tikander odottaa lasta.

Podcast-juontaja ja somevaikuttaja Hanna Tikander, 32, on raskaana. Hän kertoo raskausuutisesta Instagramissa.

– Nipistäkää minua, perhana!! Mun piti olla just nyt keskellä kuudetta IVF-rundia, mutta joku päätti kirjoittaa suunnitelmat uusiksi. En voi vieläkään uskoa, että näin tässä sitten kävi?! Että ihan luonnostaan alkunsa sai tämmönen pieni bump, joka kantaa mun suurinta unelmaa ja musta tulee äiti, Tikander kirjoittaa julkaisussaan.

Tikander kertoi viime vuonna, että hänen hedelmällisyytensä oli romahtanut täysin yllättäen puolentoista vuoden takaisista arvoista ja sen vuoksi hän joutui aloittamaan hedelmöityshoidot. Hän on kertonut julkisuudessa avoimesti hedelmöityshoidoistaan ja sen aikana kohtaamistaan pettymyksistä.

– Aivan järkyttävä skaala tunteita ja suojamuurit edelleen tosi korkealla, mutta koska eka kolmannes on jo takana, uskallan ehkä luottaa, pienesti, että tää oikeesti tapahtuu! Tikander kirjoittaa somepostauksessaan.

