Poliisi ei epäile koiran raateleman naisen kuolemaan liittyvän rikosta.

MTV Uutisten tietojen mukaan naista Siuntiossa raadellut ja tämän kuoleman mahdollisesti aiheuttanut koira oli rodultaan amerikanpitbullterrieri.

Amerikanpitbullterrieri, eli lyhyemmin pitbull, on vahva ja lihaksikas koirarotu. Rotu on historiallisesti jalostettu taistelukäyttöön, mutta nykyään niitä käytetään muun muassa perhekoirina. Rodun viitataankin julkisuudessa usein olevan taistelu- tai voimakoira.

Poliisi tiedotti viime viikolla tapauksesta, jossa keski-ikäinen nainen löydettiin kuolleena yksityisasunnosta Siuntiosta. Ympäri naisen ruumista oli vakavien vammojen jälkiä, joiden aiheuttajaksi poliisi epäili asunnossa ollutta koiraa. Se ei ollut selvillä, olivatko naisen vammat syntyneet ennen vai jälkeen naisen kuoleman.

Asunnossa on poliisin mukaan ollut kymmenisen koiraa, mutta muiden koirien ei epäillä liittyvän vammoihin, koska niiden liikkumista asunnossa oli rajoitettu.

Vammojen aiheuttajaksi epäilty koira on lopetettu. Loput koirat on sijoitettu vainajan lähiomaisten vastuulle.

Poliisi sai tiedon naisen kuolemasta sunnuntaina 26. huhtikuuta. Naisen löysi kuolleena tämän lähisukulainen. MTV Uutiset on pystynyt varmistamaan, että mainittu amerikanpitbullterriereitä pitänyt nainen on kuollut samalla viikolla.