Norjan kruununprinsessan poika Marius Borg Høiby kertoi kokemuksistaan eristyksissä olemisesta. Norjalainen sanomalehti julkaisi hänen mielipidekirjoituksensa.
Norjassa käräjäoikeus on hylännyt kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn, 29, pyynnön saada olla pidätettynä jalkapannan avulla Skaugumissa eli kruununprinssiparin kiinteistöön kuuluvassa talossa, jossa hän on aiemmin asunut.
Høiby on ollut vangittuna helmikuun alkupuolelta lähtien, jolloin hänen tapauksensa oikeuskäsittely oli alkamassa.
– Rikoksen uusimisen vaara on huomattava, sanoi tuomari Hans Nikolai Førde perustellessaan hylkäämispäätöstä.
Viranomaisten mukaan on olemassa pelko siitä, että hän voisi ottaa yhteyttä entiseen kumppaniinsa puhelimitse tai internetin kautta.
Päätöksen jälkeen Marius Borg Høibyn kirjoittama mielipidekirjoitus julkaistiin Nettavisen-lehdessä.
Hän kertoo, että perusteli pyyntöään tuomarille sillä, että hän haluaa viettää aikaa sairaana olevan perheenjäsenensä kanssa. Hän viittasi tällä keuhkofibroosia sairastavaan äitiinsä.