Jatkuvasti yleistyvien sähköautojen lataamisessa on Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalaisen mukaan asioita, jotka tulee huomioida erityisesti ruuhka-aikaan.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalaisen mukaan sähköauton mahdollisimman nopean lataamisen onnistumiseksi akku pitää muistaa esilämmittää.

Mikäli sellainen ominaisuus siis löytyy autosta. Ominaisuuden käyttäminen vaatii mallikohtaista tietämystä.

– Osassa autoja sitä ohjataan navigaattorilla ja osassa on katkaisija, jolla se laitetaan päälle.

Navigaattoriohjauksessa täytyy hänen mukaansa olla tarkkana.

– Silloin on tärkeää muistaa syöttää navigaattorin kohteeksi nimenomaan latausaseman, ei esimerkiksi huoltoaseman, osoitetta. Muuten auto ei osaa käynnistää esilämmitystä.

Esilämmitys on myös aloitettava hyvissä ajoin.

– Sanotaan, että 45 minuutista tuntiin on lähempänä totuutta kuin viidestätoista kahteenkymmentä minuuttia.

Muiden huomioiminen on tärkeää erityisesti ruuhka-aikaan

Autoliiton Vesalaisen mukaan latauspaikoilla jonottamisen käytännöt vaihtelevat paikan mukaan.

– Olennaista on katsella, onko lähellä muita sähköautoja jonossa, ettei lähde ainakaan etuilemaan.

Vallitseva käytäntö on, että latauspisteelle jonotetaan kokonaisuutena siten, että seuraavana vuorossa oleva auto menee seuraavaksi vapautuvalle latauspaikalle.

Osalla latausasemia on oma jonotuskaistansa.

– Niitä on vielä valitettavan vähän. Jonotuskaista olisi toivottava, niin järjestyksestä ei olisi epäselvyyttä.

Viimeiset kymmenykset tavallisessa laturissa

Vesalainen muistuttaa tarkistamaan älypuhelimen etukäteen, mikäli julkisella latauspaikalla lataamisesta on ehtinyt kulua aikaa.

– Kannattaa huolehtia, että applikaatiot ovat päivitettyjä uusimpiin versioihinsa etukäteen, eikä ruveta päivittämään niitä jonossa keskellä ruuhkaa.

Hän myös kannustaa huomioimaan, että pikalatureita käytetään ruuhka-aikana nimenomaan pikalataamiseen.

– Latausnopeus romahtaa, kun akun varaustila alkaa olla 80 prosentissa, joissain autoissa 90 prosentissa. Latausta ei kannata missään tapauksessa jäädä liruttelemaan ruuhka-aikana 100 prosenttiin asti.

Tämän jälkeen auton akku latautuu Vesalaisen mukaan samaa vauhtia kuin tavallisella latauspisteellä.

– Jos nyt jostain syystä on tarve ladata auto ihan täyteen, latausnopeuden romahtaessa auto kannattaa siirtää pikalaturista tavalliselle latauspisteelle.

Katso haastattelu kokonaisuudessaan artikkelin pääkuvan paikalta löytyvältä videolta.