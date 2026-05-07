Ville Niinistö kertoo Instagramissa perheensä kasvavan.
Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) ja hänen puolisonsa Hennariikka Niinistö odottavat perheenlisäystä. Ville kertoi ilouutisesta Instagramissa 7. toukokuuta.
– Olemme eläneet alkuvuoden toivoen jotain, mitä emme ole varmaksi voineet uskoa. Odotamme parhaillaan valtavan toivottua ja kaivattua pikkusisarusta Kasperille.
– Matka on jälleen ollut raskas, emmekä ilman menetyksiä ole tästäkään selvinneet. Hammasta purren, niin olemme nämä aivan viime vuodet kaikkemme yrittäneet ja antaneet. Viimeinen mahdollisuutemme unelman toteutumiseen on lopulta pitänyt juuri sinut matkassa. Pysythän kyydissä, pikkuinen.
Ville on kertonut julkisuudessa avoimesti lapsettomuudesta ja parin kokemista keskenmenoista. Heidän ensimmäinen yhteinen lapsensa syntyi syksyllä 2023.