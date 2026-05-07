Amnestyn toisella videolla näkyy, kuinka Sinimustan liikkeen kulkueeseen osallistunut potkaisee vastamielenosoittajaa.

Amnesty on kuvannut toisenkin videon Sinimustan liikkeen Tampereella järjestetyllä vappumarssilla, joka näyttää toisen epäillyn pahoinpitelyn.

Videon on kuvannut Amnestyn mielenosoitustarkkailija.

Paikan päällä ollut toinen mielenosoitustarkkailija Amjad Sher kertoo MTV Uutisille olleensa paikan päällä Keskustorilla vappupäivänä, kun video kuvattiin. Sher on myös Amnestyn aktivismikoordinaattori.

Videolla näkyy, kuinka Sinimustan liikkeen kulkue saapuu Tampereen Keskustorille. Vastamielenosoittajat seuraavat kulkueen etenemisestä sivummalta.

Yhtäkkiä videolla kuuluu huudahdus ja mielenosoitustarkkalijan kamera kääntyy. Videolla näkyy, kuinka yksi mustiin pukeutunut kulkueen jäsen potkaisee ja toinen mahdollisesti lyö vastamielenosoittajaa ja tämä horjahtaa maahan. Myös toinen vastamielenosoittaja näyttää kaatuneen maahan. Joukko tummiin pukeutuneita mielenosoittajia palaa videolla marssikulkueeseen.

Videolla potkaistu vastamielenosoittaja nousee ylös, poimii jotakin maasta ja heittää sen kulkuetta kohti. Muutama mustiin pukeutunut kulkueen jäsen erkanee marssista ja etenee kohti vastamielenosoittajia, mutta poliisi asettuu heidän ja vastamielenosoittajien väliin. Poliisi taluttaa potkaistun henkilön pois paikalta.

Videolla näkyy myös, miten yksi mielenosoituksen jäsen juoksee takaisin kulkueeseen kädessään aiemmin vastamielenosoittajalla ollut pahvinen esine. Videolta ei käy ilmi, onko kyseessä ollut jonkinlainen vastamielenosoittajalla ollut kyltti tai minkä takia esine tältä vietiin.

Ei varmuutta väkivallan aloittajasta

Videon perusteella ei ole mahdollista päätellä, kumpi osapuoli aloitti väkivallan ja miten.

Sher kertoo nähneensä myös sen, mitä videolla näkyy. Hän ja kaksi muuta mielenosoitustarkkailijaa olivat Keskustorilla seuraamassa kulkuetta, kunnes he havahtuivat huudahdukseen.