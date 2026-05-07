MTV Uutiset näyttää eduskunnan kyselytunnin suorana kello 16.
Oppositio haastaa hallituksen ministereitä eduskunnan kyselytunnilla tänään kello 16. MTV Uutiset näyttää keskustelun suorana.
Yksi mahdollinen kyselytunnin aihe on talous- ja työllisyyspolitiikka.
SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on vaatinut pääministeri Petteri Orpoa (kok.) oikaisemaan eilistä puhettaan eduskunnalle. Orpo väitti, että työllisten määrä olisi Suomessa nyt "lähes sama" kuin nykyisen hallituksen aloittaessa. Työllisiä on Ylen mukaan nyt 64 000 vähemmän kuin kesäkuussa 2023.
Esille voivat kyselytunnilla nousta myös äärioikeiston marssi ja pahoinpitelyt, joita Tampereella tapahtui vappuna.
Esimerkiksi vasemmistoliiton kansanedustajat Veronika Honkasalo ja Pia Lohikoski ovat syyttäneet sisäministeri Mari Rantasta (ps.) äärioikeiston turvallisuusuhan vähättelemisestä.