Suomen tiettävästi vanhin ihminen on kuollut, kertoo Etelä-Saimaa.
Syyskuussa vuonna 1917 syntynyt Vieno Nurmilaukas on kuollut. Hän kuoli 12. huhtikuuta.
Nurmilaukas oli Etelä-Saimaan mukaan viimeinen Venäjän vallan aikana syntynyt suomalainen.
Lehden mukaan Nurmilaukas, joka oli tiettävästi Suomen vanhin ihminen menehtyi palvelutalossa 108 vuoden ikäisenä.
Nurmilaukas asui koko elämänsä Savitaipaleen kunnassa Etelä-Karjalassa.
Hän jätti jälkeensä kaksi lasta, useita lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia.
Vanhimman suomalaisen titteli siirtyi Nurmilaukkaan poismenon myötä kouvolalaiselle Eila Hukkaselle, joka on syntynyt joulukuussa 1917.