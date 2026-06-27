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Tutullakin koulureitillä voi tulla yllätyksiä – opettelu kannattaa aloittaa jo nyt 1:59 Autoliiton video muistuttaa vakavasta vaaratilanteesta, jollaista ei saisi päästä syntymään. Julkaistu 36 minuuttia sitten Teppo Vesalainen Mitä aiemmin koululainen alkaa harjoitella koulumatkan taittamista, sitä enemmän siihen jää aikaa. Myös siirtyminen jalankulkijasta pyöräilijäksi vaatii omanlaisensa opettelun – tutullakin reitillä, muistuttaa Autoliiton Teppo Vesalainen. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Milloin lapsen kanssa kannattaa aloittaa koulumatkan opettelu? Vastaus: Koulujen aloitukseen elokuussa on enää aikaa kuutisen viikkoa, eli lapsen koulumatkan harjoittelu on syytä aloittaa viimeistään nyt. Vanhemman kannattaa ensin itse pohtia, mikä on turvallisin reitti lapselle kulkea kouluun. Jos matkalla on esimerkiksi vilkasliikenteinen tie, jonka toiselle puolelle pitäisi päästä, kannattaa miettiä, onnistuisiko tämä jostain kohtaa liikennevaloja – tai vaihtoehtoisesti yli- tai alikulkua – hyödyntäen. Mikäli tällainen ylityskohta on valittavissa kohtuullisen matkan säteellä, kannattaa lapsi opettaa kulkemaan sen kautta, vaikka matkasta tulisi näin vähän pidempi. Reittiä yksin suunnitellessaan kannattaa vanhemman käydä kyykyssä ennen tienylitystä ja tarkastella tilanteita lapsen silmien korkeudelta – tilanne on nimittäin aivan eri näköinen alempaa katsottuna ja näin saattaa havaita sellaisia haasteita, joita ei tulisi muuten edes ajatelleeksi. Lapsen havainnointia haittaavat monet sellaiset näkemäesteet, joita aikuisella ei ole.Autoliitto

Milloin lapsen kanssa kannattaa aloittaa koulumatkan opettelu? | MTV Uutiset

Valmenna lapsi ongelmatilanteiden varalta

Olennaista on myös pohtia mahdollisia ongelmatilanteita, joihin lapsi saattaa tutullakin reitillä satunnaisesti törmätä, ja valmentaa hänet selviytymään myös niistä.

Hyvänä esimerkkinä tällaisesta ovat liikennevalot, jotka saattavatkin jonain päivänä olla pois toiminnasta. Lapsen tulisi kuitenkin päästä tien yli turvallisesti myös silloin. Tässä auttaa se, että hänellä on kyseisen tilanteen varalta "työkalupakissaan" valmis toimintamalli, joka on käyty läpi yhdessä vanhemman kanssa.

Tuttu ja turvallinen risteys on muuttunut yllättäen vaikeaksi ja vaaralliseksi, kun liikennevalot ovatkin pois toiminnasta.Autoliitto

Erityisen vaarallinen tilanne on käsillä, jos tällaisessa liikennevaloristeyksessä, jossa valot ovat pois toiminnasta, on kaksi kaistaa rinnakkain niin, että niillä autojen nokat ovat keskenään samaan ajosuuntaan. Tällöin on olemassa vaara, että autoilija ajaa epähuomiossa suojatien eteen pysähtyneen auton ohi pysähtymättä muodostaen toiminnallaan melkoisen koululaisgiljotiinin.

Tällaista virhettä ei autoilija tietenkään saisi tehdä, mutta valitettavan usein näin kuitenkin näyttää tapahtuvan. Jos lapselle on opetettu tilanteeseen liittyvä riski ja hän osaa varmistaa suojatietä ylittäessään myös taaemman kaistan, saattaa hän pelastaa oman henkensä autoilijan mokatessa.

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Muita tyypillisiä riskitilanteita

Myös muita lapselle tyypillisiä riskitilanteita on syytä käydä läpi.

Hyvä esimerkki sellaisesta on, että lapsi on lähdössä ylittämään tietä ja toiselta sivulta lähestyvän ajoneuvon kuljettaja pysähtyy ja päästää lapsen suojatielle, miten hänen tietysti kuuluukin toimia. Tällöin lapsen huomio herkästi kiinnittyy vain tähän tietä antaneeseen autoilijaan ja hän herkästi unohtaa havainnoida toiseen suuntaan.

Toki sieltäkin tulevan pitäisi antaa suojatielle astuneelle lapselle esteetön kulku, mutta koskaan ei voi tietää, onko kyseisen auton kuljettaja havainnut lapsen vai onko hänen huomionsa ja katseensa kohdistettu esimerkiksi älypuhelimen näyttöön, mikä kaikessa älyttömyydessään on kuitenkin valitettavan yleistä.

Lapselle on siis korostettava, että vaikka toisesta suunnasta lähestyvä antaa tietä, vastakkaisesta suunnasta lähestyvä ei välttämättä toimi samoin.

Tärkeää on myös, ettei lapsi singahtele käyttämänsä väylän – tai jopa tien – puolelta toiselle. Mikäli on tarve vaihtaa puolta, on huolellisesti varmistettava, ettei edestä tai takaa lähesty muuta liikennettä. Tien ylitys tulisi tehdä suojatien kohdalta, mikäli sellainen lähistöllä on.

Jos lapsen huomio kiinnittyy liiaksi epäolennaiseen ja havainnointi unohtuu, saattaa tapahtua peruuttamattomia asioita. Autoilijan tulisi suhtautua lapseen elävänä varoitusmerkkinä, jota ei saa jättää huomiotta.Autoliitto

Reitin opettelu käytännössä

Kun reittiä sitten opetellaan, kuljetaan se ensin molempiin suuntiin vanhemman opastuksella riittävän monta kertaa.

Tämän jälkeen olisi hyvä kulkea edestakainen matka niin, että antaa lapsen tehdä itse niin havainnot, arvioinnit kuin päätöksetkin eli lapsi päättää, milloin tie ylitetään. Vanhempi puuttuu asiaan vain, mikäli tilanteen säilyttäminen turvallisena sitä edellyttää. Lopulta annetaan lapsen kulkea matkaa yksin ja vanhempi seuraa kulkua – ehkä jopa lapsen tietämättä – strategisten paikkojen läheisyyteen piiloutuen.

Lasta kannattaa muutenkin tässä kesäloman aikana vastuuttaa havainnointiin, arviointiin ja ylityspäätöksen tekoon aina tienylityksissä, vaikka kyse ei olisikaan juuri koulumatkalle kuuluvan tien ylittämisestä. Olennaista on myös painottaa, että aina on itse havainnoitava ja tehtävä päätös eli ei saa koskaan luottaa siihen, että kaveri on valinnut hyvän ylityshetken.

Jalankulkijasta pyöräilijäksi

Koulumatkan opettelu ei välttämättä ole vain kouluaan aloittelevien tai sitä vaihtaneiden lasten juttu vaan myös aiemmilta vuosilta tuttuun reittiin saattaa tulla tarve paneutua uudelleen kulkutavan muuttuessa: pyörällä liikkumiseen liittyvät pitkälti samat riskit kuin jalankulkuun, mutta myös paljon uusia.

Aivan samalla tavalla kuin kehotin vanhempaa yhdessä lapsen kanssa harjoittelemaan koulureittiä jalankulkijana, tekisin sen myös pyörällä: ensin aikuisen opastuksella, sitten yhdessä lapsen "johdolla" ja lopuksi niin, että lapsi ajaa matkan yksin, mutta vanhempi seuraa strategisissa paikoissa. Jo harjoitellessa tulisi pitää useita kirjoja sisältävä reppu lapsen selässä, koska pyörän hallinta on aivan erilaista painavan repun kanssa kuin ilman sitä.

Olennaista on, että lapsi ymmärtää nopeuden muututtua kävelynopeudesta pyöräilynopeudeksi havainnoida riittävän pitkälle eteenpäin. Hänen tulisi myös oivaltaa, että nopeutta tulee hiljentää ajoissa ja riittävästi.

Tämä aikuisille autoilijoillekin usein haasteellinen asia antaa paitsi itselle aikaa havainnointiin, arviointiin, ajatteluun ja toimintaan – myös helpottaa muiden tienkäyttäjien mahdollisuuksia ennakoida pyöräilevän lapsen aikeita. Polkupyörä ei pysähdy hetkessä ja nopeuden pitää olla sellainen, että pyörä kyetään pysäyttämään näkyvissä olevalla väylän osalla.

Hiljentämällä ajoissa ja riittävästi sekä pysähtymällä saa pelattua itselleen aikaa havainnointiin, arviointiin, ajatteluun ja toimintaan.Autoliitto

Kypärä suojaa suunnitellusti vain oikein käytettynä

Paitsi pyörällä ajamiseen, vanhempien tulee perehdyttää lapsi myös kypärän oikeaan käyttöön: lapsen pitää oppia säätämään kypärä omaan päähän sopivaksi, asettamaan se oikein otsalle ja kiinnittämään leukahihna oikein.

Paitsi että nämä asiat opetetaan lapselle, tulee vanhemman myös seurata niiden toteutumista käytännössä. Leukahihna löystyy käytössä helposti ja sen kiristäminen vaatii usein vanhemman apua.

Leukahihnan ollessa liian löysässä – tai pahimmillaan auki – kypärä ei pysy päässä kaatumis- tai törmäystilanteessa.

MTV