Sami Pajarin pohja-aikaputki katkesi Viron MM-rallin 10. erikoiskokeella.
Ennen 10. erikoiskoetta Pajari oli ajanut pohjat kaikille erikoiskokeille, mutta kymmenes peräkkäinen pohja-aika jäi tällä kertaa vain haaveeksi.
Kisassa toisena oleva Oliver Solberg löi Pajarin 3,3 sekunnilla ja kavensi Pajarin johdon 14,3 sekuntiin.
Kolmantena ajava Adrien Fourmaux koki kovan kolhun erikoiskokeella, kun hän kolautti autonsa tien reunassa olleeseen leikkausestetolppaan. Osuman seurauksena auton oikea etukulma vaurioitui merkittävästi.
Hän oli osumasta huolimatta neljänneksi nopein (+9,3) ja jatkaa kolmossijalla.
Esapekka Lappi oli seitsemänneksi nopein (+12,7).
EK10 Peipsiääre 2 (24,35 km)
|1.
|Oliver Solberg
|Toyota
|12.50,4
|2.
|Sami Pajari
|Toyota
|+3,3
|3.
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+5,2
|4.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+9,3
|5.
|Elfyn Evans
|Toyota
|+10,0
|6.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+11,5
|7.
|Esapekka Lappi
|Hyundai
|+12,7
|8.
|Jon Armstrong
|M-Sport
|+13,7
|9.
|Takamoto Katsuta
|M-Sport
|+14,3
|10.
|Martins Sesks
|M-Sport
|+17,4
Viron MM-rallin tilanne EK8/18:
|1.
|Sami Pajari
|Toyota
|1:21.01,5
|2.
|Oliver Solberg
|Toyota
|+14,3
|3.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+33,8
|4.
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+42,5
|5.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+1.00,1
|6.
|Elfyn Evans
|Toyota
|+1.16,5
|7.
|Martins Sesks
|M-Sport
|+1.29,7
|8.
|Esapekka Lappi
|Hyundai
|+1.34,5
|9.
|Jon Armstrong
|M-Sport
|+1.57,8
Viron MM-rallin ohjelma lauantaina:
Kello 13.03: EK11 Mustvee 2 (10,67 km)
Huoltotauko
Kello 15.48: EK12 Kambja 1 (23,74 km)
Kello 17.05: EK13 Otepää 1 (15,16 km)
Kello 17.58: EK14 Kambja 2 (23,74 km)
Kello 19.05: EK15 Otepää 2 (15,16 km)
Kello 20.35: EK16 Tartu Vald (1,76 km)