Tutkintaryhmän versio Malaysia Airlinesin Boeing 777 -kone pudotettiin Itä-Ukrainan kapinallisten alueelta laukaistulla Buk-ilmatorjuntaohjuksella, joka kuului Venäjän asevoimien yksikölle. JIT:n mukaan Venäjän ja Ukrainan separatistien välillä on ollut suora sotilaallinen komentoketju. – Kehotan Venäjää hyväksymään vastuunsa ja tekemään yhteistyötä syyllisyyden selvittämiseksi, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi lausunnossaan vuonna 2018. Venäjä ei kuitenkaan ole lukuisista tutkintaryhmän pyynnöistä huolimatta myötävaikuttanut tutkimuksiin ja syyllisten selvittämiseen tai suostunut luovuttamaan syytettyinä olevat kansalaisensa oikeudenkäyntiä varten.

Venäjän versio Venäjän ulkoministeriön mukaan se on toimittanut tutkintaryhmälle lukuisia tietoja onnettomuudesta, mutta ne on itsepäisesti sivuutettu. Venäjä on ollut halukas yhteistyöhön ja keskusteluyhteys tutkintaryhmän kanssa on koko ajan ollut avoinna. Presidentti Vladimir Putin totesi, että Venäjää ei ole otettu mukaan tutkintaan. Syytetyistä korkea-arvoisin on Girkin, entinen tiedustelupalvelu FSB:n eversti ja Itä-Ukrainan niin kutsutun Donetskin kansantasavallan puolustusministeri. Hän kiisti tuoreeltaan Interfaxille, että kapinallisjoukoilla olisi mitään tekemistä matkustajakoneen alas ampumisen kanssa. Venäjän mukaan Ukraina on syyllinen. Lentokoneen pudottanut ohjus lähetettiin Ukrainaan jo vuonna 1986. Sen lisäksi, että laukaistu ohjus kuului Ukrainan armeijalle, Ukrainan olisi myös pitänyt sulkea Donbassin ilmatila kansainvälisiltä matkustajakoneilta, koska alueella käytiin aktiivisia taisteluja.