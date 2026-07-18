On kulunut 12 vuotta siitä, kun Malaysia Airlines -yhtiön lento MH17 ammuttiin alas Itä-Ukrainan yllä. MTV kokosi yhteen kansainvälisen rikostutkinnan ja Venäjän näkemykset koneen alasampumisesta.
Amsterdamista Kuala Lumpuriin matkalla ollut Malaysia Airlines -yhtiön lento MH17 ammuttiin alas Itä-Ukrainan yllä 17. heinäkuuta 2014. Kaikki koneessa olleet 298 ihmistä saivat surmansa. Suurin osa matkustajista oli hollantilaisia. Koneen osia, matkatavaroita ja ruumiita levisi noin 50 neliökilometrin alueelle. Yksimielisyyteen tapahtumien kulusta ei ole vieläkään päästy.
Artikkeli on julkaistu alun perin 9.3.2020, mutta päivitetty ja julkaistu uudelleen 18.7.2026.
Onnettomuutta tutkimaan perustettiin yhteinen tutkintaryhmä. Kansainvälisessä Hollannin johtamassa Joint Investigation Team (JIT) -rikostutkintaryhmässä olivat mukana Hollannin lisäksi Australia, Belgia, Malesia ja Ukraina.
Kiistatonta on se, että 298 ihmistä sai surmansa ja että kone ammuttiin alas ulkopuolisen ohjuksen avulla. Mutta JIT ja Venäjä eivät ole edelleenkään päässeet yhteisymmärrykseen alasammutun koneen kohtalosta. Mitä kenenkin mielestä sitten tapahtui? Alla kummankin osapuolen näkemys kohta kohdalta.