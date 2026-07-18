MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala uskoo Ranskan matkaavan kotiin MM-pronssimitalit kaulassaan.

Välierissä rajut pettymykset kokeneet Ranska ja Englanti nousevat MM-näyttämölle viimeistä kertaa, kun he taistelevat keskiyöllä alkavassa ottelussa pronssisista mitaleista.

Ranskan on esiintynyt turnauksessa vakuuttavasti, mutta välierässä Espanja teki tähtisikermästä todella hampaattoman ja vaisun.

Englanti puolestaan on pelannut vaihtelevammin. Välierässä joukkue suli passiivisuuteensa Argentiinan käsittelyssä.

MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala povaa Ranskan olevan vahvempi pronssiottelussa.

– Ranska sen vie. Englanti oli niin nuhainen siinä välierässä. Varsinkin viimeiset puoli tuntia oli niin surkea. Jos pelaavat omalla tasollaan, Ranska sen vie. Mutta tässä on paljon kysymysmerkkejä ihan kokoonpanojenkin suhteen, Rantala sanoo.

MM-kisojen pronssiottelu on katsottavissa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa kello 00.00 alkaen. Ennakkostudio pyörähtää käyntiin jo kello 22.35.