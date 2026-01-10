Fanit antoivat Valtteri Filppulalle kunniaa, kun Helsingin Jokerit jäädytti hyökkääjän pelinumeron 51.

Valtteri Filppulan pelinumero 51 jäädytettiin Helsingin Veikkaus-areenassa lauantaina ennen Jokerien ja TUTO Hockeyn välistä Mestis-ottelua.

Yleisö huusi ikimuistoisella hetkellä äänekkäästi kiekkolegendan nimeä, ja Filppula sai myös raikuvat aplodit. Useat kiekkoihmiset olivat sitä ennen kunnioittaneet puheillaan miehen uraa ja jakaneet hänelle onnittelujaan.

Konkari päätti pelinsä Jokereissa viime keväänä Mestis-mestaruuteen ja liigakarsintoihin Lahden Pelicansia vastaan.

Filppula liittyi Jokereihin aikanaan B-juniori-ikäisenä. Hän pelasi seurassa 132 SM-liigaottelua sekä 52 Mestis-matsia.

Yli 1 200 NHL-ottelua urallaan tahkonnut Filppula kuuluu ainoana suomalaisena niin sanottuun kolmen kullan klubiin voittamalla Stanley Cupin, olympiakultaa ja maailmanmestaruuden.

