Ensimmäistä SM-liigaotteluaan pelaava Dan Harkimo teki uransa avausmaalin heti ensimmäisellä laukauksellaan.
Harkimo, 21, siirtyi keskiviikkona Vaasan Sportiin Tampereen Ilveksestä. Hän laukoi jo toisessa vaihdossaan ensimmäisellä laukauksellaan 1–0-maalin KooKoota vastaan, kun ottelua oli pelattu reilut viisi minuuttia.
Harkimo on tehnyt tällä kaudella Ilveksen U20-joukkueessa 32 ottelussa tehot 20+12=32. Hän on pelannut urallaan yhden CHL-ottelun Ilveksen edustusjoukkueessa.
Dan Harkimo on pitkän linjan kiekkovaikuttaja Hjallis Harkimon poika. Hänen äitinsä on entinen kansanedustaja Merikukka Forsius.