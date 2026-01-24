Johanna Matintalo sijoittui viidenneksi maastohiihdon maailmancupin sprintissä Sveitsin Gomsissa. Sijoitus sivuaa hänen uransa parasta maailmancupin sprinttitulosta.
Ruotsin Linn Svahn voitti perinteisen hiihtotavan kilpailun. Saksan Laura Gimmler oli toinen ja Sveitsin Nadine Fähndrich kolmas.
Jasmi Joensuu karsiutui välierissä ja sijoittui lopputuloksissa yhdeksänneksi. Jasmin Kähärä oli 19:s.
Johannes Hösflot Kläbon täysin ylivoimaisesti voittamassa miesten sprintissä Joni Mäki ylsi välieriin ja sijoittui lopputuloksissa seitsemänneksi. Emil Liekari oli 18:s ja Lauri Vuorinen 20:s.