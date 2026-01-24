Jasmi Joensuu, Johanna Matintalo ja Jasmin Kähärä ovat edenneet Sveitsin Gomsissa erävaiheeseen maastohiihdon maailmancupin sprintissä.



Joensuu oli aika-ajossa kolmas, Matintalo neljäs ja Kähärä 17:s.



Ruotsin Linn Svahn oli perinteisellä hiihtotavalla aika-ajon nopein ennen Sveitsin Nadine Fähndrichiä.

Miehistä erävaiheeseen etenivät Joni Mäki, Emil Liekari, Niilo Moilanen ja Lauri Vuorinen. Mäki oli aika-ajossa 10:s, Liekari 20:s, Moilanen 22:s ja Vuorinen 30:s.

Johannes Hösflot Kläbo oli perinteisellä hiihtotavalla aika-ajon nopein ennen norjalaista joukkuetoveriaan Erik Valnesia. Ruotsin Edvin Anger hiihti kolmanneksi.