MTV Katsomon Hockey Night Maanantai -ohjelmassa tutkittiin tuttuun tapaan jääkiekon SM-liigan lämpömittaria. Jyväskyläläinen JYP saa tällä hetkellä saunan kuumimmaksi.

Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin.

JYP käy runkosarjan loppusuoralla tiukkaa sijoitustaistelua paikasta neljän joukkoon, mikä oikeuttaa suoraan paikkaan puolivälierissä. Tammikuu käynnistyi JYPin osalta kolmen ottelun tappioputkella, mutta sen jälkeen se on ottanut kuusi voittoa seitsemästä.

Lisäksi joukkueen tähdet Leevi Tukiainen ja Santeri Huovila ovat olleet loukkaantuneina sivussa.

– Se nostaa lämpötilan 120 asteeseen, MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin kehuu JYPiä.

– Joudun vähän rotsia kääntämään. Olin siinä tammikuun alussa, että lähteekö vähän laskuun JYPin trendi, mutta nopea korjaus siinä ja taas mennään ylöspäin.

JYP tiedotti maanantaina, että Huovila on todennäköisesti palaamassa kokoonpanoon tällä viikolla. Sillä on edessä kolmen pelin viikko: tiistaina Lukko vieraissa, torstaina HPK kotona ja lauantaina HIFK kotona.

Vallin tarttui puheillaan kiinni myös KooKoon ja TPS:n viime aikojen suorituksiin. Ne ovat Hockey Night Maanantain lämpömittarin vastakkaisissa päissä. Katso lisää yllä olevalta videolta!