MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu teki huolestuttavan noston Leijonien olympiajoukkueesta.

Leijonat nimesi viime perjantaina joukkueensa Milanon olympialaisiin. Suomi saa jalkeille kivikovan joukkueen, vaikkakin yhdellä osa-alueella valinnanvaraa ei juurikaan ollut.

MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu on huolestunut suomalaisesta puolustajatuotannosta.

– Jotain se kertoo meidän pelaajatuotannostamme tai miten tätä peliä pelataan, koska se peliaika ei ole ollut (NHL:ssä) niin monelle meidän puolustajallemme hyvää. Puolustajien suhteen liian vähästä määrästä saatiin valita, Joensuu toteaa.

NHL:ssä on pelannut tällä kaudella vain kahdeksan suomalaispuolustajaa. NHL-puolustajista vain Urho Vaakanainen jäi kisajoukkueen ulkopuolelle. Euroopasta kisalippunsa Milanoon lunasti kokenut Leijonat-pakki Mikko Lehtonen.

Suomen ykköspuolustajat Miro Heiskanen ja Esa Lindell tulevat kantamaan olympialaisissa valtavaa vastuuta. Joensuu nostaa esiin erityisesti Lindellin, joka

– Seuratkaa, miten Esa Lindell pelaa. Suomi tarvitsee puolustajia, jotka pystyvät luotettavasti puolustamaan. Niitä meillä on vähän, jos verrataan hyökkäykseen. Meillä ei ole tarpeeksi puolustajia NHL:ssä.