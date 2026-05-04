Vladimir Putinia koskevia turvatoimia on kiristetty. CNN:n mukaan vallankaappauksen pelko on kasvanut Kremlin sisällä.
CNN:n mukaan Kreml on tiukentanut Venäjän presidentti Vladimir Putinin turvatoimia. Taustalla ovat maan sotilasjohdon jäseniin kohdistuneet salamurhat sekä lisääntynyt pelko vallankaappauksesta.
Muutokset koskevat Putinin lähipiirin lisäksi hänen henkilökuntaansa kuuluvia ihmisiä. CNN:n mukaan heitä on esimerkiksi kielletty käyttämästä julkista liikennettä ja heidän koteihinsa on asennettu valvontalaitteistoa. Lisäksi henkilökunnan käyttämissä puhelimissa ei ole internet-yhteyttä.
Yhdysvaltalaismedian mukaan tiedot perustuvat eurooppalaisen tiedusteluorganisaation raporttiin.
Turvatoimien kiristys näkyy myös Putinin vieraiden kohdalla, jotka joutuvat kulkemaan kahden erillisen turvatarkastuksen läpi.
Taustalla kenraalin surma
Osa toimista otettiin käyttöön sen jälkeen, kun korkea-arvoinen venäläiskenraali surmattiin joulukuussa.
Tapaus aiheutti erimielisyyksiä Venäjän turvallisuuskoneiston ylimmissä piireissä. Sen mukaan nämä kehitykset viittaavat kasvavaan levottomuuteen Kremlin sisällä.
Venäjän turvallisuusviranomaiset ovat myös merkittävästi vähentäneet niiden paikkojen määrää, joissa Putin säännöllisesti käy. Presidentti ei enää vieraile tavanomaisissa asuinpaikoissaan Moskovan alueella eikä Pietarin ja Moskovan välissä sijaitsevalla kesäasunnollaan.
Entistä suljetumpi järjestelmä
Putinin lähipiirissä turvallisuustaustaiset henkilöt ovat olleet keskeisiä jo pitkään, mutta CNN:n mukaan kehitys on voimistunut viime vuosina.
Turvallisuuspalveluiden vaikutus näkyy esimerkiksi päätöksenteossa, opposition ja kansalaisyhteiskunnan valvonnassa sekä tiedonvälityksen kontrollissa.