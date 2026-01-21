Puolustusyhteistyösopimuksen mukaan Suomi on luopunut oikeudestaan käyttää rikosoikeudellista tuomiovaltaa Yhdysvaltojen joukkojen jäseniin.

Yhdysvaltalaissotilaan syytteet raiskauksesta hylättiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, oikeus tiedottaa.

Kyseessä oli harvinainen tapaus, sillä tapauksen ratkaisu kytkeytyy Suomen ja Yhdysvaltojen väliseen puolustusyhteistyösopimukseen (DCA).

Sopimuksen mukaan Suomi luopuu ensisijaisesta oikeudestaan käyttää rikosoikeudellista tuomiovaltaa Yhdysvaltojen joukkojen jäseniin. Siten Yhdysvallat voi ilmoittaa käyttävänsä tuomiovaltaa omia sotilaitaan koskevissa rikosasioissa.

Suomen viranomaisille varattiin silti oikeus peruuttaa sopimukseen perustuva tuomiovallan luovuttaminen yksittäistapauksessa.

Tässä tapauksessa valtakunnansyyttäjä päätti vuoden 2024 marraskuussa, että Suomi käyttää tässä yksittäistapauksessa oikeuttaan peruuttaa tuomiovallan luovuttamisen, jonka takia asia käsiteltiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, jossa syytetty rikos tapahtui.

Tapauksessa Yhdysvaltojen vanhempi lentosotamies oli viettänyt aikaa ravintolassa viettäessään vapaailtaa. Hän kohtasi suomalaisen naisen, joka jatkoi miehen hotellihuoneeseen iltaa viettämään.

Hotellihuoneessa kaksikko harrasti suostumuksellista seksiä, mutta nainen halusi jossakin vaiheessa yhdyntää lopettaa.

Käräjäoikeuden ratkaistavaksi tuli, oliko nainen kieltänyt miestä jatkamasta yhdyntää ja oliko mies jatkanut yhdyntää, vaikka ymmärsi kiellon.

Oikeus katsoi, että nainen oli sanallisesti ja käytöksellään ilmaissut haluavansa lopettaa yhdynnän. Oikeus kuitenkin katsoi, ettei sotamies ollut syyllistynyt raiskaukseen.

– Miehen näkökulmasta tarkasteltuna tilanne ja tunnelma oli kuitenkin muuttunut melko pitkään kestäneen suostumuksellisen yhdynnän jälkeen täysin yllättäen, minkä lisäksi todistelussa oli jäänyt epäselväksi muun muassa se, kuinka selkeitä naisen esittämät kiellot olivat olleet ja kuinka pitkään yhdyntä oli kieltojen jälkeen jatkunut. Koska miehen ei ollut näytetty loukanneen naisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta tahallaan, käräjäoikeus hylkäsi syytteen tahallisena tekona rangaistavasta raiskauksesta, käräjäoikeus kertoo tiedotteessaan.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

