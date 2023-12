Näin Suomi toimii, jos amerikkalaissotilaat syyllistyvät rikoksiin Suomessa – DCA-sopimus pian julki

Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittavat ensi maanantaina merkittävän DCA-puolustusyhteistyösopimuksen. Sopimuksen sisältö on julkinen torstaina valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.

DCA-sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa sujuva puolustusyhteistyö käytännössä.

Suomi sallii muun muassa yhdysvaltalaisjoukkojen pääsyn Suomeen ilman passia tai viisumia. Lisäksi sopimuksessa määritellään alueet, joihin yhdysvaltalaisjoukoilla on pääsy.

Tuomiovaltaa luovutetaan Yhdysvalloille

Kenties suurin periaatteellinen kysymys on, miten Suomi toimii jatkossa tilanteissa, joissa amerikkalaissotilaat syyllistyisivät rikoksiin Suomessa.

Näin on käytännössä silloin, joissa mahdollinen rikos on tapahtunut virantoimituksessa, tai jos kyse on Yhdysvaltain turvallisuutta tai omaisuutta koskevista rikoksista.