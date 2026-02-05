Jotkut Naton maat pelkäävät, että termin 5. artikla käyttäminen Ukrainan puolustuksesta voisi heikentää artiklan pelotevaikutusta, kirjoittaa Politico.
Suomi on kehottanut Yhdysvaltojen viranomaisia olemaan kuvailematta Ukrainan sodanjälkeisiä turvallisuustakuita "5. artiklan kaltaisiksi", koska tämä voisi heikentää Naton keskeisintä periaatetta – yhteistä puolustusta. Asiasta kertoo Politicon haltuunsa saama Yhdysvaltain ulkoministeriön raportti.
Raportin mukaan ulkoministeri Elina Valtonen käsitteli asiaa 19. tammikuuta yhdysvaltalaiskongressiedustajien Jack Bergmanin ja Sarah Elfrethin kanssa. Molemmat ovat edustajainhuoneen asevoimakomitean jäseniä.
Valtonen korosti Suomen näkemystä, että Venäjä on pitkäaikainen strateginen uhka, ja varoitti heikosta rauhansopimuksesta, joka heikentäisi Ukrainan kykyä puolustautua tulevilta Venäjän hyökkäyksiltä, raportti kertoo.
Valtonen varoitti myös kaikista viittauksista Ukrainan sodanjälkeisiin "5. artiklan kaltaisiin" turvallisuustakuihin, raportti jatkaa.
Hänen mukaansa tällainen puhetapa vaarantaisi Naton 5. artiklan sekoittumisen mahdollisiin kahdenvälisiin lupauksiin, joita Ukrainalle annetaan.
Raportin mukaan hän painotti myös tarvetta "palomuurille" Naton ja Ukrainan tulevien turvallisuustakuiden välille.
Naton 5. artikla on sotilasliiton keskeinen pykälä, jonka mukaan aseellinen hyökkäys yhtä 32 jäsenmaasta kohtaan tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia vastaan.
